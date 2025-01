Champions League: City–Real, choc des titans des matches barrages

Le tirage au sort, effectué vendredi au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse), n’a pas été clément pour Manchester City et le Real Madrid, tenant du titre, qui doivent croiser le fer dans le gros choc des barrages d’accession aux 8e de finale de la Champions League. Les matches allers sont prévus les 11 et 12 février et les retours les 18 et 19 février.

Les Citizens de Pep Guardiola, à la peine actuellement, n’ont obtenu leur qualification qu’in extremis grâce à un succès contre Bruges (3-1). Mais le Real de Kylian Mbappé n’a pas non plus spécialement brillé sur la scène européenne puisqu’il a concédé trois défaites en huit matches.

Lire aussi | Hakim Ziyech rejoint finalement Al Duhail au Qatar

Le Bayern Munich, autre cador obligé de passer par les barrages pour obtenir son billet pour les 8e de finale, devrait lui s’en sortir contre le Celtic Glasgow. Aussi, le tirage au sort réserve un duel franco-français entre le PSG et Brest.

Voici les les affiches des barrages :

Club Bruges – Atalanta

Sporting CP – Borussia Dortmund

Manchester City – Real Madrid

Celtic – Bayern Munich

Juventus – PSV

Feyenoord – AC Milan

Brest – PSG

Monaco – Benfica