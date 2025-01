Le trafic aérien de passagers atteint un record dans le monde en 2024

Le trafic mondial de passagers aériens a battu un record en 2024, avec une hausse de plus de 10% sur un an et d’environ 4% par rapport à 2019, l’année de référence avant la pandémie de Covid-19, a indiqué l’Association du transport aérien international (IATA).

L’année 2024 totalise ainsi 4,89 milliards de passagers-kilomètres, l’indice de référence, contre 4,44 en 2023 (et 4,54 en 2019). En 2020, année du début de la crise sanitaire, ces volumes avaient chuté à 1,78 milliard, précise dans un communiqué l’IATA, dont le siège exécutif est basé à Genève.

L’organisation, qui fédère quelque 340 compagnies représentant plus de 80% du trafic mondial, est convaincue que le trafic continuera d’augmenter cette année, et anticipe une hausse de 8%. Ce sont surtout les voyages internationaux qui ont tiré la tendance en 2024 (+13,6%). Mais la fréquentation des vols intérieurs a également progressé de 5,7%.

Les compagnies d’Asie-Pacifique ont été les plus dynamiques (+16,9%), devant les transporteurs européens (+8,7%) et nord-américains (+4,6%). Pour ce qui est de l’offre, l’IATA relève que malgré une hausse (+8,7%), les capacités des compagnies n’ont pas totalement suivi la demande, aboutissant à un taux de remplissage des avions sans précédent (83,5%, soit +1,3 point).

Ceci s’explique notamment par « les difficultés des chaînes d’approvisionnement qui ont restreint les livraisons de nouveaux avions et limité la disponibilité de leurs appareils », a déclaré le directeur général de l’IATA, Willie Walsh.

« À l’horizon 2025, tout porte à croire que la demande de voyages continuera de croître, bien qu’à un rythme modéré de 8 %, plus conforme aux moyennes historiques », a-t-il relevé.