Clap de fin pour le façonnier Tolba Verre

Décidément, l’activité du façonnage de verre ne cesse de numéroter ses abattis.

Après la déroute du principal acteur de ce marché au Maroc, en l’occurrence le tangérois Glassry dont l’actionnaire fondateur a dû se départir en 2019, cinq ans seulement après son inauguration en grande pompe, c’est au tour d’un autre acteur maroco-marocain de jeter carrément l’éponge.

Il s’agit de Tolba Verre, une PME basée à Ain Atig (au sud de Bouznika) et spécialisée dans la transformation, la fabrication et la commercialisation des produits verriers à travers le Maroc qui vient d’être déclarée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Rabat. Il faut dire, qu’en l’absence d’un plan crédible de restructuration et après quelques années de redressement judiciaire infructueux, le choc de la crise du Covid-19 s’est avéré être finalement létal pour Tolba Verre dont la situation avant la pandémie était déjà des plus fragiles.

Avec un chiffre d’affaires tombé sous les 20 millions de dirhams (contre plus du double à la fin de la précédente décennie) et une rentabilité fortement affectée par une flambée des prix des intrants importés, le redressement devenait de plus en plus compromis avec une «montagne» de dettes de l’ordre de 50 millions de dirhams.

Il faut dire que la famille actionnaire avait déjà plein les bras pour redresser d’autres entités du groupe Tolba également dans la tourmente, à l’instar de La Polyvalence Industrielle (menuiserie bois & métal) ou Univers Plancher (planchers en béton précontraint). D’où certainement un arbitrage dans le sauvetage des meubles !

Rappelons que depuis le déclenchement de la crise du Covid-19, le marché du verre au Maroc connaît de fortes turbulences avec une rareté de l’approvisionnement en verre plat sur le marché international qui a rebattu les cartes de la concurrence, en particulier au niveau des façonniers qui ont beaucoup souffert de la concurrence étrangère, notamment espagnole.