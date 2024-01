Le groupe EMSI se déploie à Casa Finance City

Moins de deux ans après l’inauguration de son dernier campus à Casablanca au Boulevard Moulay Youssef, le groupe de formation supérieure EMSI (Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur) investit massivement dans un 6ème site à la capitale économique du pays.

Le groupe d’enseignement supérieur, fondé en 1986 par le Pr Kamal Daissaoui, met les bouchées doubles pour finaliser les travaux du campus de CFC (Casa Finance City) dans l’optique d’une inauguration en marge de la prochaine rentrée universitaire. En effet, tous les prestataires de ce chantier nécessitant une enveloppe de 250 millions de dirhams sont sur le pont pour livrer le chantier de 50.000 m² qui devra faire de ce site le campus le plus important du réseau de l’EMSI et son investissement le plus conséquent.

Il faut dire que depuis qu’il a intégré, en 2018, le réseau international Honoris United Universities dans le sillage de son acquisition, un an auparavant par le fonds d’investissement britannique Actis, le groupe EMSI a significativement accéléré son développement avec pas moins de quatre nouvelles ouvertures entre 2000 et 2024 (Rabat Agdal, Marrakech Guéliz et Casablanca Moulay Youssef et Casa CFC).

L’objectif est de dépasser dès la rentrée 2024/25 la barre de 10.000 élèves ingénieurs (soit près du double en six ans), ce qui en ferait le champion incontesté de l’enseignement supérieur au Maroc au coude-à-coude avec le groupe KMR (maison mère de l’Université privée de Marrakech, l’Université internationale de Casablanca, Sup de Co Marrakech et ESG Casablanca).

Rappelons que l’EMSI c’est aujourd’hui seize sites d’enseignement répartis sur quatre villes du Maroc et forment plus de 9.000 élèves ingénieurs aussi bien en sciences de l’ingénierie que, depuis quelques années, en finance avec une formation en ingénierie financière.