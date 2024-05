Comment les MRE financent leurs biens immobiliers au Maroc [Analyse]

Une analyse des simulations réalisées sur la plateforme Afdal.ma révèle des tendances marquantes concernant les comportements des Marocains résidant à l’étranger (MRE) en quête de financement immobilier.

Cette étude, qui a examiné plus de 500 simulations, offre un aperçu détaillé des profils et des préférences de ces emprunteurs.

L’âge moyen des MRE sollicitant un crédit immobilier est de 39 ans. La répartition par sexe montre une prédominance masculine, avec les hommes représentant 64,75% des emprunteurs, contre 35,25% pour les femmes. Ces chiffres soulignent une participation significative des femmes dans le marché immobilier, bien que les hommes demeurent majoritaires.

Capacité Financière et Montant des Prêts

Les demandeurs affichent un revenu moyen de 49 241,51 MAD par mois. Le montant moyen de crédit immobilier sollicité est de 893 853 MAD, avec un apport personnel moyen de 457 377 MAD. Fait notable, environ 78,69% des emprunteurs réalisent un apport en fonds propres, montrant ainsi un engagement financier considérable de leur part. La durée moyenne d’emprunt s’établit à 17 ans, reflet d’une stratégie de financement à long terme adoptée par la majorité des MRE.

Les salariés du secteur privé dominent largement le paysage des emprunteurs, représentant 78,69% des cas. Les fonctionnaires suivent avec 9,28%, et les chefs d’entreprise comptent pour 7,39%. Les autres catégories professionnelles, telles que les auto-entrepreneurs, professions libérales, commerçants et artisans, sont également présentes, bien que de manière moins significative. Cette diversité professionnelle influence les préférences en matière de biens immobiliers et les stratégies de financement adoptées.

Préférences immobilières et localisation

Les appartements sont les types de biens immobiliers les plus couramment financés par les MRE. En termes de localisation, Casablanca se distingue comme la ville la plus prisée, attirant 43,45% des choix des emprunteurs. Sa position de centre économique majeur du Maroc en fait un choix privilégié. Marrakech suit avec 15,86%, puis Tanger avec 8,97% et Rabat avec 6,21%. D’autres villes comme Oujda, Mohammédia, Agadir et Fès montrent également une demande notable, reflétant une diversité géographique dans les préférences des MRE.

La majorité des MRE sollicitant des financements immobiliers via Afdal.ma proviennent de France, représentant 58,25% des cas. D’autres pays européens tels que la Belgique, la Suisse et l’Espagne figurent également parmi les sources importantes de demandeurs, mettant en lumière la diaspora marocaine établie en Europe et son intérêt soutenu pour l’investissement immobilier au Maroc.