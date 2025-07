Coupe du Monde: la Fondation Maroc 2030 verra prochainement le jour

Le gouvernement a annoncé, jeudi 10 juillet, la prochaine création de la Fondation Maroc 2030, qui sera en charge de la supervision et de la mise en œuvre des projets de la Coupe du Monde, co-organisée avec l’Espagne et du Portugal.

Au cours d’une réunion du Conseil de gouvernement, le ministre délégué chargé du Budget et président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a présenté le projet de loi N° 25.35 portant création de cette institution, en application des hautes directives royales émises lors du Conseil des ministres du 4 décembre 2024 au sujet de l’organisation des grands événements sportifs dans le Royaume.

La Fondation aura la mission de coordonner et d’assurer le suivi de la réalisation des différents chantiers liés à l’organisation du Mondial, ainsi que de veiller au strict respect par l’Etat des engagements convenus avec les partenaires internationaux.

En vue de garantir la mobilisation générale et le succès de cette étape historique, la future institution sera au cœur d’une approche participative globale, mettant à contribution les opérateurs publics et privés, la société civile, les Marocains résidant à l’étranger, les acteurs du football national et des compétences africaines.

L’organisation de la Coupe du Monde, aux côtés d’autres compétitions majeures, comme la Coupe d’Afrique des Nations 2025, confirme la position du Maroc en tant que destination sportive internationale de choix et carrefour des échanges culturels, a déclaré à la presse Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, au terme de cette réunion.

Elle incarne surtout une vision royale faisant du sport un levier de développement durable et un moteur d’intégration économique et sociale, notamment auprès des jeunes, a expliqué M. Baitas, rappelant que ces échéances ne concernent pas uniquement les villes hôtes, mais elles constituent une opportunité pour l’essor de tout le pays.