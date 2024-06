Été 2024 : Nouvelles lignes, nouveaux avions… Les détails du dispositif spécial de la RAM

Pour la saison estivale de 2024, RAM prévoit une offre exceptionnelle comprenant un renforcement des sièges, des lignes desservies et du réseau, ainsi que de la flotte avec l’affrètement de nouveaux avions.

Royal Air Maroc prévoit de proposer plus de 6,5 millions de sièges sur 92 destinations à travers quatre continents, soit une augmentation de plus de 300.000 sièges par rapport à la saison estivale de 2023. La compagnie nationale lancera également six nouvelles lignes internationales et deux routes transversales domestiques pour répondre à la forte demande des Marocains résidant à l’étranger.

« Les équipes de Royal Air Maroc sont mobilisées pour réussir la saison estivale 2024. Le dispositif que nous mettrons en place garantira une meilleure efficacité opérationnelle et une couverture plus large de nos principaux marchés, tout en proposant aux Marocains du monde un retour au pays dans de bonnes conditions, grâce notamment à l’injection de capacités importantes en sièges. Nous avons mobilisé d’importants moyens techniques et humains pour mettre en œuvre ce programme et assurer une meilleure qualité de service pour une bonne expérience client », déclare à ce sujet Hamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc.

Près de la moitié des sièges, soit plus de 3,2 millions, sera déployée sur le continent européen, avec 671 vols hebdomadaires reliant 37 destinations européennes à 11 aéroports marocains. L’offre de RAM sur ce marché connaîtra ainsi une progression de 10% par rapport à la même période de l’année dernière.

Pour l’Amérique du Nord, RAM proposera 533.586 sièges, enregistrant une augmentation de 13%. Concernant le Moyen-Orient, 282.361 sièges seront disponibles.

Alignée avec sa vocation de transporteur panafricain, RAM renforcera son offre à destination du continent africain, mettant à disposition plus de 1,3 million de sièges, soit une progression de 19%. Ces sièges relieront les aéroports marocains à 28 destinations africaines, avec 271 vols par semaine. Cette augmentation consolide la position de Casablanca comme hub régional et plaque tournante entre les continents européen et africain.

Nouvelles lignes et fréquences accrues

En réponse à la forte demande des Marocains établis aux Pays-Bas, RAM lancera trois nouvelles lignes directes reliant Rotterdam à Tanger, Oujda et Nador. De plus, trois nouvelles lignes relieront Casablanca à Abuja, Manchester et Naples. Ces nouvelles routes visent à renforcer le réseau de RAM, notamment vers l’Afrique et l’Europe.

Le dispositif prévoit également le doublement des fréquences de certaines lignes domestiques au départ de Casablanca vers Laâyoune, Dakhla et Oujda, ainsi que l’ouverture de deux nouvelles routes transversales reliant Rabat à Errachidia et à Laâyoune.

Pour assurer le déploiement de ce dispositif, RAM affrétera sept appareils auprès de compagnies aériennes de renommée internationale. Ces appareils, de dernière génération, seront basés aux aéroports de Tanger, Nador, Oujda et Casablanca, qui accueillera quatre avions, dont un pour les vols long-courriers. Les avions affrétés respectent les critères de sécurité et de confort imposés par la Compagnie Nationale, conformes aux normes internationales.