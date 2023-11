Festival International du film de Marrakech. Smeia-BMW soutient la 20ème édition

Importateur exclusif de la marque BMW dans le Royaume, Smeia accompagne la 20ème édition du prestigieux Festival International du Film de Marrakech en tant que transporteur officiel.

Depuis 2015, l’importateur de la marque à l’hélice dans le Royaume accompagne le Festival International du Film de Marrakech, participant ainsi au succès international incontesté de cet événement cinématographique de renom. Au fil des éditions, Smeia-BMW a eu le privilège de transporter des icônes du cinéma telles que Tilda Swinton, Robert De Niro, Martin Scorsese, Bill Murray, Isabelle Adjani, James Gray, Michael Douglas et bien d’autres personnalités prestigieuses du monde du 7ème Art. Et à l’occasion de chaque édition, les modèles BMW mis à disposition pour transporter les stars de cinéma ont ajouté une touche de sophistication, l’objectif étant de sublimer les instants du festival.

Cette 20ème édition sera présidée par l’actrice et la productrice américaine oscarisée Jessica Chastain. Elle sera épaulée par l’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani, la comédienne française Camille Cottin, l’actrice iranienne Zar Amir, l’acteur et réalisateur australien Joel Edgerton, la réalisatrice britannique Joanna Hogg, la réalisatrice américaine Dee Rees, le réalisateur suédo-égyptien Tarek Saleh et l’acteur suédois Alexander Skarsgård.

Faut-il souligner qu’à l’international, la marque BMW est fortement impliquée dans le monde du cinéma à travers l’accompagnement d’événements prestigieux tel que le festival de Cannes, ou lors des nombreuses collaborations avec les productions hollywoodiennes. Au fil des années, les véhicules BMW ont participé à plusieurs films et documentaires, contribuant ainsi à la notoriété mondiale de la marque. Les fréquentes apparitions des BMW Série 7 et Série 5 dans les films d’espionnage de la saga «James Bond» sont inoubliables, tout comme les performances toujours impressionnantes des modèles BMW M dans la série des «Mission Impossible». Par ailleurs, les voitures BMW sont déjà apparues plus de 30 000 fois sur le grand écran.

La BMW i5 s’invite sur le tapis rouge

La toute nouvelle BMW i5, version 100% électrique de la nouvelle Série 5, sera également sous les feux des projecteurs. Faisant partie des pionniers de la mobilité électrique, BMW continue de faire avancer la révolution électrique avec ce nouveau modèle élégant et sophistiqué, qui distille une expérience de conduite avant-gardiste dans un écrin luxueux. Côté performance, la BMW i5 assure une autonomie électrique allant jusqu’à 582 km, un agrément d’options hautement technologique et des performances électrisantes.

Justement, Smeia a choisi de révéler en avant-première la toute nouvelle BMW i5, le fleuron technologique de la marque à hélice bavaroise durant le Festival International du Film, tout en rendant un vibrant hommage au patrimoine culturel de Marrakech à travers la présentation d’un concept unique aux couleurs de Marrakech : «The 5 red series in the red city».

D’ailleurs, en guise d’hommage à la richesse culturelle de Marrakech, Smeia-BMW célèbre cette ville aux mille facettes en habillant sa nouvelle berline, la BMW Série 5, d’une couleur rouge captivante qui renvoie aux teintes vibrantes de la ville ocre. Le concept « The 5 red series in the red city» met en avant le design avant-gardiste de BMW dans un écrin rouge chaleureux et captivant. Aussi, la ville de Marrakech verra défiler dans ces ruelles et devant ces monuments historiques ce cortège saisissant tout au long du festival.