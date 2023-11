CdM U17 Indonésie 2023. Maroc-Mali : un choc africain pour le carré d’as

L’équipe nationale affronte le Mali, ce samedi 25 novembre, à 13h, en quart de finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans (U17) Indonésie 2023.

Les Lionceaux de l’Atlas bien motivés, sont en passe de réaliser un remake de l’exploit de leurs ainés à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les poulains de Saïd Chiba ont e effet signé un parcours remarquable. Après une qualification en tête du groupe A en phase de poules, ils ont remporté une victoire spectaculaire en huitièmes de finale contre l’équipe iranienne. L’équipe nationale a réussi à revenir au score dans les derniers souffles de la rencontre (1-1) pour enfin sceller la victoire à la séance des tirs aux buts.

Ce succès confirme l’élan positif que le football national dans toutes ses catégories est en trin de prendre. A l’instar de Walid Regragui avec l’équipe première, l’arrivée de Saïd Chiba a donné un coup de pousse à la formation nationale. L’ancien Lion de l’Atlas avait déjà conduit l’équipe à la finale de la Coupe d’Afrique (CAN Algérie-2023). Il contribue également aux succès récents du football marocain, tels que la qualification historique des Lions de l’Atlas en demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar et les performances des équipes féminines.

Maroc U17 🇲🇦 vs 🇲🇱 Mali U17



❤️❤️❤️❤️❤️💚💚💚💚💚



Maroc U17 🇲🇦 vs 🇲🇱 Mali U17



📅 25 Nov (Demain)

⏰ 13:00 MA

L’adversaire de de l’équipe nationale est à prendre très au sérieux. Sa forme actuelle aussi bien que son historique le prouvent. En effet, le Mali dirigé par Soumaïla Coulibaly, affiche également des performances impressionnantes, avec des victoires convaincantes en phase de poules et une domination écrasante en huitièmes de finale contre le Mexique.

Les premiers demi-finalistes sont l’Allemagne et l’Argentine, tombeurs respectivement de l’Espagne (1-0) et du Brésil (3-0). Les deux autres seront connu demain, d’abord à l’issue de la rencontre France-Ouzbékistan prévue à 9h30, puis le Maroc-Mali à 13h00.

Historique des confrontations

Mali U17

Lors de leurs 5 derniers matchs toutes compétitions confondues, le Mali U17 a remporté 3 victoires, réalisé 0 match nul et subi 2 défaites. L’attaque du Mali U17 a marqué 14 buts et sa défense a concédé 4 buts au cours de cette période. Le taux de victoire du Mali U17 est de 60,00%, son taux de victoire en handicap asiatique est de 60%, et son taux de victoire en Over/Under est de 80%. Sur les 2 matchs joués à domicile, le Mali U17 en a remporté 2 sur 2, marquant 8 buts et n’en encaissant aucun.

Maroc U17

Lors de leurs 5 derniers matchs toutes compétitions confondues, le Maroc U17 a remporté 3 victoires, réalisé 1 match nul et subi 1 défaite. L’attaque du Maroc U17 a marqué 8 buts et sa défense a concédé 5 buts au cours de cette période. Le taux de victoire du Maroc U17 est de 60,00%, son taux de victoire en handicap asiatique est de 60%, et son taux de victoire en Over/Under est de 40%. Sur les 3 matchs joués à domicile, le Maroc U17 en a remporté 1 sur 3, marquant 4 buts et en encaissant 4.