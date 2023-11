Emballage plastique. ALPLA et Diana Holding s’associent pour asseoir le leadership régional d’ALPLA Maroc

ALPLA étend son activité d’emballage plastique au Maroc avec l’acquisition d’Atlantic Packaging et la mise en place d’une coentreprise, ALPLA Maroc, pour répondre à la demande croissante de solutions d’emballage durables en Afrique du Nord.

Le spécialiste de l’emballage en plastique, ALPLA, investit au Maroc et prévoit une expansion significative dans la région. Ainsi, depuis Tanger, le groupe international compte étendre sa présence en Afrique du Nord en s’implantant sur le marché marocain, jetant les bases de sa croissance dans le Maghreb. L’entreprise spécialisée dans les emballages plastiques a acquis une participation majoritaire dans le producteur d’emballages Atlantic Packaging et a fondé la coentreprise ALPLA Maroc avec le précédent propriétaire unique, Diana Holding. La coentreprise a été signée par les parties contractantes le 31 août 2023 et été approuvée par le conseil de la concurrence. Cependant, les parties ont convenu de ne pas divulguer les termes et conditions de l’accord.

En plus des préformes PET pour l’industrie des boissons, l’usine de Tanger produit également des palettes en plastique et des films. Récemment, des investissements dans de nouvelles machines ont permis de tripler la production de préformes. Dans le cadre de ses efforts continus d’expansion internationale, ALPLA propose désormais des solutions d’emballage en plastique sûres, abordables et durables au Maroc. En acquérant une participation majoritaire dans l’entreprise d’emballage Atlantic Packaging et en établissant une coentreprise avec le précédent propriétaire unique Diana Holding, ALPLA apporte son expertise et son expérience à la production de préformes PET pour les marchés régionaux du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest. En plus des préformes, ALPLA Maroc produit également des palettes en plastique par injection et des films d’emballage par extrusion dans son usine moderne de Tanger. Actuellement, 32 personnes sont employées sur le site.

La capacité de production de préformes d’ALPLA Maroc a déjà été triplée en 2023 grâce à l’ajout de deux lignes de production supplémentaires. Dans les années à venir, ALPLA s’engage à élargir le portefeuille du site marocain grâce à de nouvelles activités locales, potentiellement la production de bouteilles et de bouchons. Cette initiative vise à jeter les bases de la croissance et des solutions d’emballage durables dans la région.

Partenariat stratégique

« En collaboration avec notre partenaire stratégique Diana Holding, nous souhaitons exploiter le potentiel énorme des marchés régionaux, ouvrir de nouveaux segments et apporter notre expertise en tant que fournisseur mondial de systèmes pour les préformes, les bouteilles et les bouchons », explique Christian Fessler, directeur général du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord chez ALPLA.

En plus de sa filiale d’emballage, Diana Holding est principalement active dans le secteur agro-industriel. Grâce à cette coentreprise, le groupe familial renforce sa division d’emballage, fondée en 2007, en capitalisant sur son expérience considérable dans le conditionnement acquise pendant près de 50 ans en tant qu’embouteilleur de l’ancienne société Coca-Cola dans le nord du Royaume.

« Notre vision commune est de devenir l’un des principaux fournisseurs d’emballages plastiques de haute qualité au Maroc et en Afrique de l’Ouest, et d’offrir des solutions innovantes. Nous avons créé Atlantic Packaging avec la vision d’élargir sa capacité grâce à un partenariat stratégique. Avec ALPLA, qui accorde une grande importance aux trois P : People, Planet, Profit, nous avons trouvé le partenaire idéal pour ce projet, permettant de créer de nouvelles synergies », déclare Rita Maria Zniber, PDG de Diana Holding.

Triplement de la capacité de production

L’usine d’environ 12.000 mètres carrés située dans la zone franche de Tanger sera progressivement agrandie au cours des prochaines années. Plus de 20.000 mètres carrés d’espace sont disponibles pour une expansion future. Dans une première phase, ALPLA Maroc a triplé sa capacité de production, passant de 100 millions à environ 300 millions de préformes par an. À cette fin, l’entreprise investit dans deux nouvelles lignes de production de préformes PET.

« Grâce à notre implantation au Maroc, nous pouvons fournir à nos clients mondiaux en Afrique du Nord la qualité et la flexibilité habituelles, établir de nouveaux partenariats commerciaux et élargir notre portefeuille à de nouveaux domaines. Parallèlement, nous créons de nouveaux emplois en augmentant notre volume de production », déclare Javier Delgado, directeur régional d’ALPLA pour l’Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie.

En plus du savoir-faire en matière de développement et de production d’emballages plastiques respectueux des ressources à partir de matériaux recyclés, ALPLA Maroc envisage d’utiliser ses capacités en tant que fournisseur de systèmes et d’introduire de nouvelles technologies à l’avenir. « En fabriquant des bouteilles, des préformes et des bouchons, comme nous le faisons déjà en Afrique du Sud et en Angola, nous fournissons à nos clients des produits performants et des solutions durables provenant d’une seule source, ce qui leur confère un avantage concurrentiel », explique Delgado.