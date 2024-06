Franchise. Le célèbre pâtissier-boulanger français Eric Kayser s’installe à Rabat

La Maison Kayser, une enseigne bien connue en France sur laquelle règne savoir-faire artisanal et réputation internationale, vient d’ouvrir ses portes s’installe, en première adresse, dans le quartier huppé de Mahaj Ryad à Rabat. Derrière cette implantation, un master franchisé marocain, qui a déjà prévu d’ouvrir une boulangerie Maison Kayser à Casablanca.

La tradition boulangère française s’implante à Rabat avec l’ouverture de la première enseigne Maison Kayser à Rabat. Ce n’est pas moins de trois cents adresses similaires (Paris, Lyon, Bruxelles, Tokyo, Séoul, Mexico, Dubai, New-York, …) dans trente cinq pays qu’Eric Kayser a lancé, depuis 1996, à Paris d’abord, à travers le monde ensuite. Des adresses qui, à l’instar de la lignée d’artisans-boulangers dont est issu ce dynamique entrepreneur, n’ont de cesse de mettre en exergue savoir-faire artisanal, respect des ingrédients et des techniques de boulangerie ancestrale ou encore créativité et imagination d’aujourd’hui. Ainsi, la Maison Kayser est devenue l’une des enseignes alimentaires hexagonales les mieux implantées à l’étranger et entend bien continuer à s’étendre. A titre de comparaison, une soixantaine de pâtisseries Pierre Hermé existent actuellement à travers le monde.

Lire aussi | Sound Energy. Forage de deux puits à l’est du Maroc en vue de la production de gaz

Il faut dire qu’Eric Kayser choisit soigneusement ses quartiers d’implantation. A Rabat, c’est donc dans le quartier bien connu et animé de Mahaj Ryad que la Maison Kayser profite, depuis quelques jours, d’un aménagement intérieur contemporain aussi soigné que lumineux.

Pour le Maroc, la Maison Kayser a confié le développement de son enseigne une master-franchise, constituée d’investisseurs marocains. Le master-franchisé envisage déjà d’ouvrir prochainement une deuxième adresse à Casablanca. « Nous avions un ambitieux plan de développement. Notre ambition est d’être présent dans toutes les grandes villes du Royaume », confie-t-il.

Lire aussi | Risma accueille de nouveaux membres dans son Conseil de surveillance

« La boulangerie Maison Kayser à Rabat se démarque par son aménagement, sa décoration, et son atmosphère singulière », ajoute-t-il.

Outre les produits de marque, le lieu compte un espace café convivial, ouvert à partir de 7 heures du matin pour des formules petits-déjeuners, et un restaurant.