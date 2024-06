Sound Energy. Forage de deux puits à l’est du Maroc en vue de la production de gaz

La compagnie britannique d’exploration pétrolière et gazière, Sound Energy, a annoncé que les opérations de forage ont commencé en vue du début de l’extraction de gaz aux puits TE-6 et TE-7 dans la concession de Tendrara. Ce dernier développement fait avancer les plans de mise en production de l’usine de gaz naturel liquéfié, actuellement en construction.

Sound Energy prépare de nouvelles opérations à Tendrara. En effet, après avoir commencé les travaux préparatoires en décembre dernier avec l’installation de packers de production avec une unité filaire sur les deux sites des puits TE-6 et TE-7 dans cette concession à l’est du Royaume, la société gazière en amont basée au Maroc, basée à Londres, va maintenant remplacer les tubes existants par de nouveaux tubes résistants à la corrosion à l’aide de l’appareil de forage Star Valley Rig 101, dont l’arrivée est prévue pour le début du mois de juin.

Les travaux consisteront également à remplacer les arbres de Noël des puits par d’autres avec des composants résistants à la corrosion, en préparation de la production de gaz à long terme dans une usine de gaz naturel micro-liquéfié en cours de construction sur le site et dont l’entrée en service est prévu pour la fin du premier trimestre 2025.

Cette usine de liquéfaction, située à proximité du gisement de Tendrara, coûtera 127 millions de dollars et permettra de traiter le gaz brut extrait du puits TE-5, pour qu’il soit ensuite liquéfié et commercialisé par le groupe Afriquia Gaz.

Pour rappel, la compagnie britannique d’exploration pétrolière et gazière a signé deux contrats de commercialisation du gaz extrait du puits TE-5 avec la société privée Afriquia Gaz et l’ONEE. Sound Energy pourra ainsi approvisionner dès 2025 la filiale du Groupe Afriquia et, à l’horizon 2027, les deux centrales électriques du groupe public ONEE, grâce aux réserves du gisement de Tendrara estimées à 10 milliards de mètres cubes.

En attendant, à l’instar du puits TE-5, Sound Energy espère finaliser avec succès le forage des puits TE-6 et TE-7 puis les traiter le gaz brut extrait de ces derniers dans cetteusine de gaz naturel micro-liquéfié.

La compagnie britannique détient actuellement une participation de 75% dans le permis de forage gazier, tandis que l’Office national marocain des hydrocarbures et des minéraux (ONHYM) détient les 25% restants.