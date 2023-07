Gestion du cycle de vie des produits. Al Akhawayn et XD Innovation forment la prochaine génération de consultants PLM

L’Université Al Akhawayn, l’une des principales institutions universitaires du Maroc, s’associe à XD Innovation, un partenaire éducatif mondial de Dassault Systèmes. Objectif : répondre aux besoins du Maroc en matière de jeunes travailleurs dotés de compétences essentielles pour soutenir son plan d’accélération industrielle. Concrètement, ce programme de formation démarrera avec un cours sur les fondamentaux du PLM (Product Lifecycle Management, que l’on peut traduire en français par « Gestion du cycle de vie des produits »), qui se tiendra sur le campus de l’Université Al Akhawayn, du 22 au 30 août 2023. Ce cours fournira aux étudiants en ingénierie et en informatique une compréhension approfondie de la gestion du cycle de vie des produits, en couvrant les concepts clés, les méthodologies et les applications pratiques. Grâce à cette expérience immersive, les étudiants acquerront les connaissances nécessaires dans le domaine dynamique du PLM.

Alors que l’industrie marocaine est en plein essor, la demande de compétences numériques avancées se fait de plus en plus pressante. Dans un tel contexte, toute initiative visant à satisfaire la demande en profils pointus est la bienvenue.

Cette collaboration stratégique avec XD Innovation ouvre de nouvelles opportunités de carrière pour les étudiants, en leur fournissant des compétences pertinentes pour l’industrie dans le domaine en pleine croissance de l’ingénierie numérique et de la fabrication intelligente. Cela s’inscrit parfaitement dans la vision de l’Université Al Akhawayn de former des ingénieurs et des leaders capables de conduire la transformation numérique au sein du gouvernement et des entreprises, avec un taux d’employabilité ciblé de 85% avant l’obtention du diplôme.

Cette collaboration entre l’Université Al Akhawayn et XD Innovation témoigne de leur engagement commun à offrir aux étudiants marocains des opportunités éducatives valorisantes, alignées sur les nouvelles tendances et les demandes de talents, en particulier dans les industries aérospatiale et automobile. Soufiane Elaamili, PDG de XD Innovation, souligne l’importance de cette initiative pour développer les compétences nécessaires à l’industrie du PLM et répondre à la demande croissante de professionnels qualifiés dans les secteurs de l’aérospatiale et de l’automobile.

Le programme de formation PLM marque une étape significative dans les efforts conjoints de l’Université Al Akhawayn et de XD Innovation pour former et habiliter la prochaine génération de consultants PLM. En dotant les étudiants des compétences, des connaissances et de l’expérience pratique nécessaires, ce programme contribuera à répondre à la demande croissante de professionnels qualifiés dans le domaine du PLM, en particulier dans les secteurs en plein essor de l’aérospatiale et de l’automobile.