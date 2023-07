Israël reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara et envisage l’ouverture d’un consulat à Dakhla

La liste de Etats ayant reconnu la marocanité du Sahara s’allonge. Après plusieurs partenaires dont les Etats-Unis et l’Espagne, c’est au tour d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Le Maroc vient de recevoir une nouvelle reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental de la part d’Israël. Dans un communiqué émanant du cabinet Royal, l’on apprend que le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a envoyé une lettre à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, annonçant que son pays reconnaissait la souveraineté du Maroc sur le territoire. Dans sa lettre, Netanyahu a déclaré que cette reconnaissance sera « reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien » et sera transmise aux Nations-unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques.