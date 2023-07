L’Institut Choiseul choisit encore Casablanca pour accueillir son forum business

Consacrée au partage d’expériences et au décryptage des tendances à l’œuvre dans le monde africain des affaires, cette 4 ème édition réunira quelque 600 décideurs économiques et institutionnels clés d’Afrique, d’Europe et du Golfe autour de séances de travail opérationnelles et de moments privilégiés de networking.

Ainsi, pendant deux jours, la capitale économique du Royaume sera le creuset de réflexions et d’expertises économiques et géostratégiques. Cette année, après le Madagascar qui était l’invité d’honneur avec la présence de son président, Andry Rajoelina, le Choiseul Africa Business Forum 2023, aura comme invité de marque le Bénin. De nombreuses parties prenantes du secteur privé béninois participeront activement aux échanges.

Il faut dire que le Choiseul Africa Business Forum sera plus généralement un terrain d’émulation entre chefs d’Etat, ministres, dirigeants d’entreprises, bailleurs de fonds et représentants des milieux d’affaires, africains et européens.

Pour rappel, l’Institut Choiseul est un think and do tank indépendant, non partisan et à but non lucratif basé à Paris. Il est dédié au décryptage des grands enjeux économiques et à la fédération de la jeune génération économique. L’Institut Choiseul déploie des événements de haut-niveau mêlant networking convivial, témoignage d’experts et de praticiens et échanges sur des sujets de prospective, sur différents territoires et verticales économiques, en France, en Europe et en Afrique.