Maroc. Le britannique Chariot veut produire du gaz plus tôt que prévu

L’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) s’apprête à accorder une nouvelle licence d’exploration de gaz onshore à la compagnie Chariot. Un projet qui pourrait permettre à la société britannique d’exploration pétrolière et gazière de devenir productrice de gaz plus tôt que ce qui était prévu initialement avec la mise en route de son gisement offshore marocain d’Anchois.

Mais pour le mangement de l’entreprise basée à Guernesey voit déjà Chariot arriver produire du gaz plus tôt que ce qui était prévu initialement avec la mise en route de son gisement offshore marocain d’Anchois, selon Africa business, qui cite Adonis Pouroulis, le CEO de Chariot. Et pour cela, il compte sur une troisième licence au Maroc dont l’attribution par l’ONHYM est imminente et qui pourrait permettre à la société d’engranger de la trésorerie avant l’éventuelle entrée en production de Lixus. En effet, la nouvelle licence couvre un gisement de gaz naturel conventionnel peu profond jusque-là négligé, situé dans un bassin pétrolier et gazier dont l’historique d’exploration fait état de coûts de développement bas, selon Africa business. Ses profils géologiques et géophysiques sont similaires à ceux de Lixus, le permis où est situé Anchois. Les premières estimations réalisées par Chariot permettent de cibler des ressources potentielles jusqu’à 8 à 18 milliards de pieds cubes de gaz (bcf), ajoute la même source.

Le périmètre est par ailleurs situé non loin d’infrastructures existantes, ainsi que d’installations et de gazoducs en construction pour le développement du gisement gazier d’Anchois, dont Chariot poursuit le développement et pour lequel la société est en passe de trouver un partenaire. Chariot table également sur la proximité avec de potentiels acheteurs industriels et la capacité de monétiser rapidement la production grâce après un partenariat signé en mai dernier avec le distributeur de carburants Vivo Energy. Les deux sociétés envisagent la création d’une joint-venture pour la distribution de gaz naturel à des clients industriels au Maroc, rapporte Africa business.

Quoi qu’il en soit, la compagnie britannique est bien dans une logique d’anticipation. Elle prévoit déjà de lever 18 millions de dollars en bourse pour financer le développement de cette troisième licence au Maroc. Les fonds seront levés sur l’AIM (Alternative Investment Market) du London Stock Exchange, où Chariot est coté, via un placement, une souscription directe pour 15 millions de dollars et une offre ouverte pour 3 millions de dollars maximum.

Outre cette future licence, Chariot détient 75% de deux permis au large du Maroc : Lixus (où se situe Anchois) et Rissana. L’ONHYM possède 25% de chacune d’elles.