Holmarcom lance une offre de vente au public de 11,3% 

Le Groupe Holmarcom a marqué un tournant dans le paysage financier marocain avec le lancement prochain d’une offre publique de vente de 11,3 % du capital de Crédit du Maroc (CDM). Prévue du 28 octobre au 1er novembre 2024, cette opération intervient après l’obtention du visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), le 18 octobre 2024. Ce lancement stratégique reflète l’ambition du Groupe Holmarcom de renforcer son pôle financier intégré, avec une vision d’expansion à l’échelle africaine.

La mise sur le marché de 1 229 577 actions à 850 dirhams l’unité, pour un total de plus d’un milliard de dirhams, un coup de maitre du groupe Holmarcom qui vise à accroître le flottant de la banque sur le marché boursier, en l’alignant sur les meilleures pratiques. Cela dépasse le simple objectif d’améliorer la liquidité, en ouvrant la porte à un éventail plus large d’investisseurs désireux de participer à l’avenir de Crédit du Maroc.

Outre les bénéfices financiers, cette opération permet à Holmarcom de mobiliser des fonds supplémentaires pour soutenir ses projets de développement ambitieux, tant au Maroc qu’au-delà de ses frontières. Elle s’inscrit dans une stratégie de croissance qui vise à renforcer la présence de Holmarcom dans le secteur bancaire et à diversifier ses activités.

Lire aussi | PLF 2025 : la promesse d’un État social mise au défi des contraintes budgétaires

Accompagnant le développement des services financiers au Maroc depuis plus de 50 ans, le pôle finance du Groupe a pris un nouveau tournant en 2019 avec la création de Holmarcom Finance Company (HFC), une holding qui regroupe l’ensemble des filiales du groupe intervenant dans le marché financier. Cette holding a été fondée dans l’optique de mieux structurer le développement des activités financières et accroître les synergies entre elles. Ses objectifs de développement s’articulent autour du renforcement de la position de ses filiales sur le marché marocain, la diversification de ses activités et le développement de sa présence dans le Continent.

Valoriser les Collaborateurs

L’un des aspects distinctifs de cette offre réside dans la part réservée aux salariés de Crédit du Maroc. Ces derniers auront la possibilité de devenir actionnaires dans des conditions exclusives, un geste fort de reconnaissance de la part de Holmarcom envers ceux qui contribuent quotidiennement au succès de la banque.

« Cette opération marque une nouvelle étape stratégique pour Crédit du Maroc. Notre objectif consiste à ancrer davantage la Banque dans le paysage bancaire national, tout en soutenant les projets de développement de notre pôle financier », a déclaré Mohamed Hassan Bensalah, président directeur général du Groupe Holmarcom, avant de rajouter « Nous avons souhaité associer les collaborateurs à la croissance de Crédit du Maroc en leur offrant la possibilité de devenir actionnaire à des conditions exclusives, en reconnaissance de leur contribution à l’essor de la banque ».

Cette approche inclusive renforce la loyauté des employés et crée une culture d’appropriation partagée. En intégrant son personnel au futur succès de l’entreprise, Holmarcom consolide leur motivation tout en alignant leurs objectifs sur ceux de la banque.

Une Vision audacieuse pour l’avenir

Depuis l’acquisition de Crédit du Maroc en décembre 2022, Holmarcom s’est concentré sur la relance de la banque à travers un plan de développement exhaustif. Celui-ci vise à améliorer la performance opérationnelle, à accélérer la transformation digitale et à renforcer la position de la banque sur le marché. En adoptant ces initiatives, Holmarcom prépare le terrain pour une réussite future. Cette montée fulgurante est illustrée par des indicateurs positifs. Ainsi, au premier semestre 2024, Crédit du Maroc a enregistré une hausse de 7,9% des crédits à la clientèle, une augmentation de 12,6% de son produit net bancaire, et une impressionnante croissance de 36,8% du résultat net part du groupe. Ces chiffres soulignent la pertinence des décisions stratégiques de Holmarcom et l’impact transformateur de ses actions.

Lire aussi | Crédit du Maroc: le groupe Holmarcom finalise l’achat de la totalité des parts de Crédit Agricole

En se projetant dans l’avenir, Crédit du Maroc prépare sa croissance future avec son plan quinquennal « CDM Boost 2028 ». Ce projet stratégique vise à accélérer la transformation de la banque en se concentrant sur l’amélioration de l’expérience client, l’innovation digitale et l’efficacité opérationnelle. Ce plan introduira de nouveaux produits et services adaptés aux besoins évolutifs de la clientèle, tout en rendant la banque plus réactive et agile.

L’innovation digitale sera au cœur de cette transformation. Crédit du Maroc s’engage à accélérer sa transition numérique, assurant des interactions clients fluides et efficaces, ainsi qu’un meilleur service. Parallèlement, la banque renforce ses structures de gouvernance pour garantir une gestion rigoureuse des risques et une conformité aux normes, ce qui lui permettra de se positionner comme un acteur clé du secteur bancaire marocain.

Des ambitions continentales

La vision de Holmarcom se profile au-delà des frontières du Maroc. Le groupe vise une expansion majeure à travers l’Afrique, avec l’objectif de devenir un acteur clé dans l’écosystème financier du continent. Holmarcom est déjà présent dans plusieurs pays africains, notamment en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Bénin et au Burkina Faso. Cette expansion géographique constitue une pierre angulaire de sa stratégie de croissance et reflète son engagement envers l’innovation et le développement dans des marchés diversifiés.

Dans cette perspective panafricaine, Holmarcom a également diversifié ses activités dans le secteur financier. Le lancement de Takafulia Assurances, une compagnie dédiée à l’assurance participative en février 2022, illustre son approche proactive face aux besoins du marché marocain tout en contribuant au développement de la finance islamique.

Crédit du Maroc : Un partenaire financier historique

Depuis plus de 90 ans, Crédit du Maroc est un pilier du secteur financier marocain. En tant que banque universelle, elle s’adresse à une clientèle large – des particuliers aux entreprises – avec une offre variée et adaptée. Grâce à son réseau étendu de 267 agences à travers le pays, elle garantit proximité et service personnalisé.

Lire aussi | Développement économique en francophonie : Le Maroc et le Québec renforcent leurs liens

Le lancement de cette offre publique marque une nouvelle étape dans l’histoire de Crédit du Maroc, qui s’engage vers une croissance durable et responsable. En augmentant son flottant en bourse, la banque améliore sa visibilité sur le marché et s’assure une plus grande liquidité, se positionnant ainsi pour saisir les opportunités de croissance à venir.

Cette opération reflète également l’engagement de Holmarcom à aligner ses activités sur les tendances financières mondiales et les meilleures pratiques. Le groupe, avec un focus sur l’innovation, la transformation digitale et la gouvernance, s’assure que Crédit du Maroc reste compétitif dans un environnement en perpétuelle évolution.