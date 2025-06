H&S Invest Holding entre au capital de GIDNA et devient actionnaire de référence

Le groupe H&S Invest Holding a officialisé son entrée au capital de GIDNA, entreprise marocaine spécialisée dans la construction et les travaux publics.

Cette opération, validée par le Conseil de la Concurrence, consacre une participation de 33 %, soit une part plus importante que les 25 % initialement envisagés. H&S devient ainsi un actionnaire de référence au sein de GIDNA, renforçant sa stratégie d’investissement dans les secteurs structurants de l’économie nationale.

Fondée en 2006, GIDNA s’est imposée au fil des années comme un acteur incontournable dans la réalisation d’ouvrages complexes au Maroc. L’entreprise intervient notamment dans des domaines clés comme l’industrie, la logistique, l’éducation, la santé et le sport, en assurant la conception et l’exécution de bâtiments techniques et spécialisés. Elle s’est notamment distinguée dans la conduite de projets d’envergure dans le secteur privé, où elle a su démontrer son expertise dans la coordination de corps d’état multiples.

Lire aussi | La famille Tazi, actionnaire principal de Sothema, entre dans le capital de Dislog Group

Moncef Belkhayat, président de H&S Invest Holding, s’est félicité de cette alliance, affirmant que GIDNA représente une valeur sûre dans son domaine d’activité. Il a précisé que cette prise de participation vise à accompagner la croissance de l’entreprise, notamment par un renforcement de son organisation financière, avec l’ambition clairement affichée de doubler sa taille au cours des cinq prochaines années et de préparer son introduction en bourse. Il a également souligné l’importance des synergies commerciales entre les deux groupes, tout en assurant que le fondateur, Zaid Lahbabi, continuera de piloter la stratégie et les opérations de GIDNA, en particulier sur les volets front office et développement.

Zaid Lahbabi, de son côté, a exprimé sa satisfaction à l’idée de s’associer à un acteur économique en pleine expansion. Il a salué l’entrée de H&S dans le capital de son entreprise, estimant que cette alliance permettra d’élaborer une vision de croissance à l’horizon 2030. Il a également exprimé sa confiance dans la capacité de H&S et de ses filiales à soutenir le développement de GIDNA sur les prochaines années.

Lire aussi | Axiom Invest investit 120 millions de dirhams dans Dislog Group

Cette opération s’inscrit dans la continuité de la stratégie de diversification de H&S Invest Holding, qui développe depuis plusieurs années un écosystème multi-sectoriel intégré. Le groupe est déjà présent dans l’industrie, la distribution, la logistique, le transport, les médias, la presse, l’immobilier et le commerce de détail. Le cabinet Hilmi Law Firm a accompagné H&S Invest Holding dans la structuration juridique de cette prise de participation.