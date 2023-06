Japan Tobacco consolide son organisation au Maroc

Un des leaders mondiaux de production des tabacs (avec une part de marché de plus de 6%) vient de créer une autre filiale basée à Casanearshore Park. Dénommée JTI Maroc et dotée d’un capital de démarrage de 5 millions de dirhams, cette nouvelle entité détenue par JT International (une holding périphérique domiciliée aux Pays Bas), aura pour mission la commercialisation des produits du groupe sur le territoire marocain.

Pour l’instant, rien ne filtre sur l’implication de cette création et le devenir de la collaboration entre Japan Tobacco et North Africa Tobacco Company (une PME espagnole qui connait bien le secteur du tabac) qui distribue au Maroc depuis 2011 les marques de la multinationale japonaise notamment Winston, Glamour et Camel (des marques bien introduites sur le territoire marocain).

Rappelons, que le tabagiste japonais avait créé en novembre 2022 JTI Northern and Western Africa, pour piloter ses activités dans treize pays de l’Afrique du Nord et de l’Ouest, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Libye, la Tunisie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée Équatoriale, le Liberia, la Mauritanie et la Sierra Leone, avant de procéder dans la foulée à des nominations de cadres marocains à la tête de cette structure, dont notamment Reda Badreddine en tant que Country Manager Afrique de l’Ouest et Ali Zahi au poste de directeur commercial du Maroc où le groupe compte doubler de chiffres d’affaires en cinq ans.