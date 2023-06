Les entreprises au Maroc confiantes dans la croissance de leurs flottes selon Arval

Selon Eric Fulcheri, Directeur général d’Arval Maroc, qui a égrené face à la presse nationale les points saillants de cette étude, la confiance affichée par les gestionnaires de flotte repose sur des facteurs précis, tels que le développement des entreprises et les ajustements liés à la politique de mobilité dans le contexte du télétravail en expansion. Ainsi, les opérateurs marocains ont été plus enclins à modifier leur politique de mobilité par rapport à la moyenne mondiale, compte tenu de l’évolution du télétravail. D’ailleurs, une grande majorité d’entreprises a estimé que leur flotte restera stable, tandis que trois entreprises sur dix ont déjà mis en œuvre (ou envisagent de le faire) des ajustements dans le futur.

Outre mesure, la croissance prévue des flottes est principalement due au développement des entreprises et, dans une moindre mesure, aux effets induits des besoins en ressources humaines. Cependant, malgré cet optimisme généralisé, les gestionnaires de flotte font face à des défis spécifiques. En effet, l’étude révèle que la sensibilisation des salariés à une conduite plus responsable constitue le plus grand défi de ces mêmes gestionnaires, contrairement à leurs homologues d’autres pays. Les résultats indiquent également que les entreprises sont prêtes à s’adapter et à modifier leurs politiques de mobilité pour répondre aux besoins changeants du marché.

Toujours selon le baromètre, moins d’une entreprise marocaine sur six a déjà adopté au moins une technologie de carburant alternative, telle que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables ou 100% électriques. Cependant, l’adoption du tout électrique dans le segment des utilitaires légers est encore extrêmement marginale à ce jour, bien que quatre entreprises sur 10 envisagent à ce jour d’utiliser des technologies alternatives dans les trois prochaines années, dépassant ainsi la tendance mondiale.

Dans ce domaine, le Maroc est actuellement en retard par rapport à la moyenne mondiale de 51% en termes d’adoption de véhicules électriques. Par ailleurs, on observe un léger écart entre les petites entreprises, qui sont moins équipées, et les plus grandes entreprises. Les principaux obstacles à l’adoption de véhicules 100% électriques sont principalement liés à l’insuffisance de l’infrastructure de recharge et au prix d’achat élevé de ces véhicules. Les principales motivations pour électrifier les flottes de véhicules particuliers sont la réduction des dépenses de carburant et l’impact environnemental réduit.

Autre constat, une tendance émergente se profile dans le secteur des flottes automobiles marocaines. En effet, les solutions de location longue durée (LLD) sont de plus en plus envisagées par les entreprises. À ce jour, la LLD est utilisée comme méthode de financement principale par seulement 12% des entreprises, plaçant cette méthode de financement en dernière position dans le Royaume, derrière le crédit (14%) et l’achat au comptant (16%). Les entreprises marocaines estiment que la compétitivité des prix est la principale lacune des sociétés de location avec lesquelles elles travaillent. Toutefois, souligne M. Fulcheri, il existe un potentiel de croissance pour la LLD : en effet, plus de quatre entreprises sur 10 pourraient introduire ou augmenter l’utilisation de la LLD au cours des trois prochaines années, dépassant ainsi la moyenne mondiale. L’intérêt pour cette méthode de financement est néanmoins en baisse par rapport à l’année dernière.

Toujours est-il que l’intérêt pour les solutions de mobilité est en pleine expansion avec huit entreprises sur dix ayant déjà mis en œuvre au moins une solution de mobilité. Dans l’ensemble, le budget mobilité et la location à court ou moyen terme de véhicules sont particulièrement envisagés pour les trois prochaines années. Enfin, et toujours selon l’étude, le déploiement de la télématique, plus courante au sein des entreprises marocaines, témoigne d’un taux de réussite significatif, avec plus de la moitié des entreprises ayant des véhicules connectés au sein de leur flotte, dépassant ainsi la tendance mondiale. D’ailleurs, les entreprises marocaines continuent d’adopter les dernières innovations technologiques pour optimiser leurs opérations et garantir une mobilité efficace et sécurisée dans le pays.