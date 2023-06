Renault Rafale. Un inédit SUV coupé pour la marque au losange

Renault poursuit son incursion dans le segment des SUV. Après le lancement l’an dernier de son SUV compact Austral, et plus récemment l’Espace, la marque au losange vient de dévoiler le Rafale.

Il se définit comme un SUV coupé de 4,71 mètres, assorti d’un design de la carrosserie qui se distingue nettement de ses cousins techniques reposant sur la même plateforme «CMF-CD». Quoi qu’il en soit, on retrouve sur le plan stylistique la nouvelle signature lumineuse des feux de jour, inspirée du concept Scénic Vision, et inaugurée de série par la nouvelle Clio V. Par ailleurs, le design du modèle ne passe vraiment pas inaperçu avec une ligne de caisse tendue sur les ailes, mais aussi un peu plus de rondeur à l’arrière, où les feux effilés tranchent avec le gabarit de l’ensemble. Cerise sur le gâteau, on retrouve le logo Rafale stylisé sur le coffre, assez proche de celui de l’avion de chasse de Dassault.

L’habitacle promet un espace généreux, notamment à l’arrière avec, en prime, une belle garde au toit. Justement, d’une simple pression sur un bouton, le toit panoramique peut devenir, au choix, transparent ou entièrement opaque. Sous le capot, le Rafale se verra animé par un bloc hybride de 200 chevaux, une version hybride rechargeable de 300 chevaux étant également prévue au programme. Le Lancement de l’engin est programmé pour le printemps 2024.