Association internationale de la mutualité. Fouad Bajilali passe le relais à Abdelaziz Alaoui à la vice-présidence de l’Afrique-Moyen-Orient

Lire aussi | Le diagnostic et les recommandations du CESE

Cette nomination unanime par les membres de l’AIM vient récompenser l’engagement indéfectible de Alaoui en faveur de la couverture sociale universelle (CSU) et de ses efforts pour promouvoir les valeurs sociales et la solidarité au sein du modèle mutualiste. Fort de son expérience de vice-président de l’AIM chargé des pays non européens depuis 2009, puis vice-président pour la région Afrique-Moyen-Orient depuis 2014, Abdelaziz Alaoui a su démontrer sa volonté de défendre et renforcer le modèle mutualiste en tant que pilier de la protection sociale. Son engagement ne se limite pas aux frontières locales, mais s’inscrit dans une dynamique internationale à travers sa participation active aux groupes statutaires, groupes de travail et commissions de l’AIM. De plus, il occupe actuellement un rôle clé en tant que membre du Conseil d’orientation du Cercle de recherche et d’analyse sur la protection sociale (CRAPS) et président de la commission de la Protection sociale de la Chambre africaine de commerce et de services (CACS).

Abdelaziz Alaoui, lors de l’assemblée annuelle générale de l’AIM tenue récemment.

Les enjeux clés de son mandat de 3 ans

L’AIM, une organisation-cadre regroupant 48 fédérations provenant de 26 pays répartis à travers l’Europe, l’Amérique Latine, l’Afrique et le Moyen-Orient, joue un rôle essentiel dans la l’octroi de couverture sanitaire à près de 240 millions de personnes, ainsi que dans l’assurance maladie obligatoire et/ou complémentaire. En tant qu’organismes sans but lucratif, les membres de l’AIM fonctionnent selon le principe de solidarité entre eux, où tous les excédents sont utilisés au profit de leurs adhérents. L’élection d’Abdelaziz Alaoui en tant que vice-président chargé de la région Afrique-Moyen-Orient renforce la présence de l’AIM dans cette zone géographique stratégique. Son expérience et son dévouement pour la CSU permettront de consolider les acquis des adhérents et de promouvoir la protection sociale à travers des initiatives concertées.

Lira aussi | La DGI renforce la confidentialité fiscale pour protéger les contribuables

L’un des enjeux clés de son mandat de 3 ans sera la planification de l’avenir de la solidarité tant au niveau local que continental et mondial. L’objectif sera d’assurer une couverture sanitaire et une protection sociale adéquates pour tous, en mettant l’accent sur la région Afrique-Moyen-Orient. En tant qu’expert reconnu dans ces domaines, Alaoui sera en mesure d’apporter une perspective nuancée sur les défis économiques et sociaux auxquels sont confrontés les pays de la région Afrique-Moyen-Orient. Son expérience professionnelle lui confère une compréhension approfondie des mécanismes financiers et des enjeux de gestion propres aux mutuelles et aux caisses d’assurance maladie. Cette expertise lui permettra d’élaborer des politiques et des programmes adaptés aux besoins spécifiques de la région, tout en prenant en compte les particularités économiques, sociales et culturelles de chaque pays.

Abdelaziz Alaoui avec des membres de fédérations internationales de l’AIM.

Renforcement des synergies en perspective

Dans un monde où l’accès à des soins de santé abordables et de qualité reste un défi majeur, l’engagement d’Abdelaziz Alaoui en faveur de la Couverture Sociale Universelle est d’une importance capitale. En tant que Vice-Président de l’AIM, il aura l’occasion de collaborer avec d’autres acteurs clés du secteur de la santé et de la protection sociale pour promouvoir des politiques et des initiatives visant à étendre la couverture sanitaire et à garantir une protection sociale équitable pour tous. De plus, son implication effective au sein du CRAPS et de la CACS témoigne de sa volonté de travailler en collaboration avec d’autres organisations régionales et internationales pour renforcer les synergies et promouvoir des politiques cohérentes en matière de protection sociale.