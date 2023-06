Land Rover Evoque. Un nouveau millésime en approche

Pour mémoire, la deuxième génération du Range Rover Evoque a fait son apparition sur le marché courant 2019. Pour le coup, l’engin colle beaucoup plus à la nouvelle charte stylistique du constructeur, telle qu’aperçue sur le Land Rover Discovery Sport, voire le Range Rover Velar, eux aussi restylés récemment. Pour ce qui est de la partie avant, ce SUV voit sa calandre légèrement remodelée ; de même que de nouveaux feux dotés de la technologie «LED Pixel» font leur apparition. Les feux arrière ont été crayonnés de nouveau avec, en prime, un rendu esthétique bien dans l’air du temps. De nouvelles couleurs de carrosserie et d’inédits designs de jantes (jusqu’à 21 pouces) font également leur apparition.

Des changements plus marqués viennent agrémenter la cellule habitable à l’instar de la planche de bord qui reçoit une console centrale redessinée avec un nouveau système d’infodivertissement «Pivi Pro», doté d’un écran tactile de 11,4 pouces. Aussi, Apple CarPlay et Android Auto sont désormais sans fil : ajoutez-y en prime un chargeur à induction dans la console centrale.

La liste des équipements de confort et de sécurité est très étoffée. Faut-il souligner la présence en option d’une caméra 3D «Surround, ClearSight GroundView» et des rétroviseurs numériques. Mécaniquement, l’engin sera animé par une version plug-in hybride P300e, en plus d’une gamme de moteurs essence et diesel. Tarif d’attaque de l’engin en Europe pour une éventuelle commande : 49 800 euros.