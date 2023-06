Maroc. Alfa Romeo lance une plateforme digitale de ventes privées

Lire aussi | Véhicules d’occasion. Succès plein pour la 1ère édition du Salon Avito Expo

Sur cette plateforme, les passionnés de la marque au trèfle pourront explorer en détail les caractéristiques des châssis disponibles, mais aussi personnaliser leur choix et profiter d’un processus de commande simple et fluide. «Les ventes privées Alfa Romeo offrent des possibilités inégalées aux amoureux de la sportivité italienne», s’est exprimé Mehdi Laghzaoui. Et le Directeur de la marque Alfa Romeo au Maroc d’ajouter : «nous sommes ravis de proposer ces offres exceptionnelles à nos clients fidèles et à ceux qui aspirent à rejoindre notre marque automobile».