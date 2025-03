Le déficit commercial augmente de 22,1% à fin février

Le déficit commercial a atteint 50,74 milliards de dirhams (MMDH) à fin février 2025, en augmentation de 22,1% comparativement à une année auparavant, selon l’Office des changes.

Cette évolution couvre une hausse des importations de biens (+7,4% à 124,20 MMDH) et une baisse des exportations (-0,8% à 73,45 MMDH), indique l’Office dans son récent bulletin des indicateurs mensuels des échanges extérieurs, précisant que le taux de couverture a perdu 4,9 points à 59,1%.

L’augmentation des importations est attribuable à la progression de la majorité des produits, dont les produits bruts (+23,5% à 6,15 MMDH), les produits alimentaires (13,3% à 16,49 MMDH), les produits finis de consommation (+10,1% à 28,62 MMDH), les produits finis d’équipement (+8,7% à 28,56 MMDH) et les demi-produits (+3% à 25,77 MMDH), fait savoir la même source.

Pour ce qui est des exportations, elles ont été soutenues essentiellement par la performance de l’aéronautique (+10,3% à 4,51 MMDH), des phosphates et dérivés (+6,3% à 11,48 MMDH) et du textile et cuir (+0,8% à 7,36 MMDH).