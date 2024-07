Le français Atlantis débarque au Maroc

Après une première implantation en Belgique, le groupe français Atlantis choisit le Maroc pour son premier pas en Afrique.

Ce spécialiste de la production audiovisuelle, animation télévisuelle et post-production sur mesure, vient de créer une filiale basée à Marrakech. Dénommée DF Post & Dubbing North Africa, cette nouvelle entité dotée d’un capital de démarrage de 500 KMAD devra servir de base low-cost de production pour sa maison mère…et servir de plate-forme de prestations BPO (Business Process Operating), notamment pour des activités de post-production.

A terme, DF Post & Dubbing North Africa devra compter, à horizon deux ans, une trentaine de salariés sous la direction de Denis Bouveau qui occupe, par ailleurs, la fonction de Secrétaire Général du groupe Atlantis basé à la banlieue parisienne (Boulogne-Billancourt).

Rappelons, que le groupe Atlantis opère à travers sept filiales, toutes complémentaires dont les plus importantes sont Atlantis Télévision, Alantis Factory, Atlantis Active, Atlantis Tournage, Back-Up, The Mix Men, Black Box et Studios Atlantis. Depuis sa création en 2003 par son fondateur Frédéric Houzelle, le groupe Atlantis a connu un développement soutenu qui a hissé son chiffre d’affaires consolidé à près de 45 millions d’euros (soit près de 500 millions de dirhams).

Le groupe compte aujourd’hui des clients parmi les chaînes de télévision européennes les plus renommées comme les français TF1, Canal +, le britannique BBC ou encore Bein Sports pour lesquelles il a développé dans ses 800 salles de montage quelques émissions parmi les plus populaires en Europe telles Zones Interdites, Enquêtes Exclusives, Beauty Match, etc.