La Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a réagi, jeudi soir, à l’affaire du « crime fictif » diffusé à l’antenne de Hit Radio, tout en appelant au respect de la présomption d’innocence.

Dans un communiqué publié jeudi, le gendarme de l’audiovisuel réaffirme « son engagement en faveur de la préservation du droit des citoyens à des contenus médiatiques vigilants et sécurisés, suite à l’affaire de « fabrication d’un crime fictif et diffusion d’informations fallacieuses », tout en rappelant au « respect du principe de présomption d’innocence selon lequel tout suspect ou accusé est présumé innocent jusqu’à preuve de sa culpabilité par une décision judiciaire définitive ». La HACA ne se prononce en revanche pas sur le fond de l’affaire ni ne cite les noms de la station et de son animateur vedette poursuivi dans cette affaire.

Rappelant les grands principes de l’éthique journalistique, l’organe constitutionnel souligne que son « noble objectif » est de « garantir le respect de l’intégrité des informations et des programmes, que ce soit en termes de contenu éditorial produit et présenté par l’opérateur ou lorsque les programmes permettent la réception et la diffusion de témoignages de citoyens, vise à éviter la désinformation de l’auditeur/spectateur quant à la véracité de l’information fournie ou même quant à l’identité et à la compétence des participants interrogés, d’une part, et à apporter un bénéfice médiatique de qualité, conforme aux éthiques de la pratique professionnelle, d’autre part ».

Rappelons qu’Hit Radio, de son côté, dément toute implication de son équipe dans cet incident et affirme que ses collaborateurs se conforment à des normes strictes en matière d’éthique et de professionnalisme. La station dédouane son animateur vedette, Momo, qui par ailleurs a été entendu par les enquêteurs et a été libéré sous caution en attendant son procès.

Momo, alias Mohamed Bousfiha, est poursuivi en état de liberté provisoire pour « outrage à la police judiciaire par la dénonciation d’une infraction fictive ». Il comparaitra devant le tribunal correctionnel de Aïn Sebaâ le 2 avril.