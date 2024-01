Le turc Eczacibasi Consumer Products cherche à faire de la croissance externe au Maroc

Moins d’un an après avoir fait son premier pas en industriel au Maroc, le groupe turc Eczacibasi Consumer Products compte passer à une nouvelle étape de développement.

Selon des sources proches du géant du papier hygiénique présent dans plusieurs pays de la région MENA, ce dernier serait en négociations avancées pour acheter un gros Player marocain du secteur de l’hygiène. L’objectif du fabricant des marques Selpak, Solo, Silen et Servis est de devenir le leader marocain incontesté du papier hygiénique en consolidant l’outil logistique et industriel de sa nouvelle cible avec sa propre unité inaugurée à Casablanca en fin 2022 et qui a coûté pas moins de 275 millions de dirhams en investissement et qui peut fabriquer plus de 50 types différents de produits en papier tissu, notamment des serviettes en papier.

Avec cette croissance externe, ECP Maroc (la filiale d’Eczacibasi Consumer Products) pourrait détenir plus de 35% de parts d’un marché en forte croissance et ce, loin devant Jeesr, filiale de Riaya Industries (ex-Novatis), Brior Industries (marque Fancy) ou encore le redoutable nouvel arrivant, le groupe Dislog qui a récemment racheté l’usine marocaine du groupe jordanien Fine Holding (marque Fine) qui s’est désengagé du Maroc.

Rappelons, que le groupe Eczasibasi Consumer Products revendique un chiffre d’affaires mondial de 1,9 milliard d’euros (soit plus de 20 milliards de dirhams) avec une présence dans plus d’une vingtaine de pays.