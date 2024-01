Moins de galères pour les étudiants marocains en séjour linguistique

Les étudiants marocains peuvent désormais transférer leurs frais de séjours linguistiques à l’étranger grâce aux nouvelles dispositions de l’Instruction Générale des Opérations de Change 2024, publiées par l’Office des Changes. En favorisant la mobilité étudiante, le Royaume investit dans la formation de talents capables de contribuer à son développement économique et à son enrichissement culturel dans un monde de plus en plus interconnecté.

Avancée significative pour les étudiants souhaitant aller en immersion linguistique et culturelle dans le but d’améliorer leurs compétences dans les langues étrangères ! L’Office des Changes vient de publier la nouvelle version de l’IGOC 2024, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 2 janvier 2024. Cette mise à jour apporte des changements significatifs en matière d’études à l’étranger, en permettant notamment le transfert des frais de séjours linguistiques à l’étranger, y compris les frais de loyer, lorsque le séjour linguistique est exigé par l’établissement d’enseignement supérieur.

Précisions de taille

Il convient de souligner que cette mesure s’applique uniquement aux frais de séjours linguistiques exigés par les établissements d’enseignement supérieur. Les autres dépenses liées aux études à l’étranger, telles que les frais de scolarité, les frais de transport ou les dépenses personnelles, restent soumises aux règles et procédures existantes en matière de change.

L’objectif de cette nouvelle édition de l’IGOC est de faciliter les démarches financières des étudiants marocains. En prévoyant la possibilité de transférer les frais de séjour linguistique, les autorités marocaines reconnaissent l’importance de cette expérience internationale dans le développement académique et personnel des étudiants.

Une des nouveautés introduites dans cette nouvelle édition est la possibilité de transférer par anticipation les frais de séjour. Cette mesure vise à simplifier la procédure d’obtention du visa étudiant ou de l’inscription, lorsque ce transfert est exigé par l’université et/ou les Services Consulaires. Ainsi, les étudiants pourront organiser plus efficacement leur séjour linguistique en disposant des ressources financières nécessaires à l’avance.

Former des étudiants compétents et ouverts sur le monde

Cette évolution réglementaire s’inscrit dans le contexte de la mondialisation croissante de l’enseignement supérieur et de la mobilité étudiante. Le Maroc reconnaît l’importance de former des étudiants compétents et ouverts sur le monde, capables de contribuer au développement économique du pays. Il faut dire que les séjours linguistiques à l’étranger offrent aux étudiants une opportunité précieuse d’améliorer leur maîtrise des langues étrangères, d’acquérir une expérience interculturelle et de développer des compétences transférables.

En permettant le transfert des frais de séjours linguistiques, l’IGOC 2024 facilite également la gestion financière des familles marocaines. Les parents des étudiants pourront ainsi planifier plus efficacement les dépenses liées à l’éducation de leurs enfants à l’étranger, en évitant des contraintes financières imprévues.