Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Le tandem Bernoussi-El Aoufir reprend le contrôle total d’Intelcia
Rabat abrite le Congrès mondial sur la sécurité ferroviaire
Bourse de Casablanca: le marché reprend des couleurs
Africa Investment Forum: le Maroc fait le point sur l’investissement
Casablanca-Settat: la SRM va recruter 200 collaborateurs
Le groupe Al Omrane devient «Sponsor Officiel» de la FRMF
Farid Mezouar: «Le succès appelle le succès en matière d’IPO»
TPME: un nouveau dispositif qui change enfin les règles du jeu
Quand l’image sature, la réputation vacille [Par Meryem Anzid*]
Sebastien Rollet nommé Secrétaire général de la BMCI
Home ClimatMétéoLes prévisions du samedi 22 novembre 2025
Météo

Les prévisions du samedi 22 novembre 2025

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP
La mosquée de la Koutoubia à Marrakech. Crédit: DR.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 22 novembre 2025.

-Temps stable.

-Formations brumeuses matinales par endroits sur le nord-ouest des provinces sahariennes, les plaines nord et les hauts plateaux orientaux.

-Temps assez froid avec gelée abondante sur l’atlas, le rif et les hauts plateaux orientaux.

-Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et le nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

-Températures minimales de l’ordre de -04/03 °C sur l’atlas, les hauts plateaux orientaux et le rif, de 12/16 °C sur les provinces du Sud, le Souss et près des côtes, et de 04/11 °C partout ailleurs.

-Températures journalières en légère baisse sur l’oriental et le sud-est, et en hausse partout ailleurs.

-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à parfois agitée dans le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Vous aimerez aussi

Les prévisions météorologiques pour vendredi 21 novembre 2025

Les prévisions du samedi 15 novembre 2025

Les prévisions météorologiques de ce mercredi 5 novembre

Prévisions météorologiques de ce mardi 4 novembre

Prévisions météorologiques de ce lundi 3 novembre

Prévisions météorologiques de ce samedi 1er novembre