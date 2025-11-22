Les prévisions du samedi 22 novembre 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 22 novembre 2025.
-Temps stable.
-Formations brumeuses matinales par endroits sur le nord-ouest des provinces sahariennes, les plaines nord et les hauts plateaux orientaux.
-Temps assez froid avec gelée abondante sur l’atlas, le rif et les hauts plateaux orientaux.
-Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et le nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
-Températures minimales de l’ordre de -04/03 °C sur l’atlas, les hauts plateaux orientaux et le rif, de 12/16 °C sur les provinces du Sud, le Souss et près des côtes, et de 04/11 °C partout ailleurs.
-Températures journalières en légère baisse sur l’oriental et le sud-est, et en hausse partout ailleurs.
-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à parfois agitée dans le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
