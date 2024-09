Les relations Maroc-Chine et le rôle du FOCAC : une nouvelle ère de coopération stratégique

Le Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC) joue un rôle central dans le façonnement de la coopération entre la Chine et l’Afrique, incluant le Maroc.

Par Dr. Hanane Thamik

Le FOCAC est une plateforme stratégique qui permet de coordonner les efforts et les ressources pour soutenir le développement économique et social du continent africain tout en renforçant les relations bilatérales avec les pays membres, dont le Maroc. Lors du récent sommet, la « Déclaration de Pékin sur la construction conjointe d’une communauté de destin sino-africaine à toute épreuve dans la nouvelle ère » et le « Forum sur la coopération sino-africaine – Plan d’action de Pékin (2025-2027) » ont été adoptés. Ces documents servent de lignes directrices pour la coopération future entre la Chine et l’Afrique, définissant des actions spécifiques pour approfondir cette coopération dans divers domaines et pour progresser ensemble vers un avenir de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès.

L’Engagement Financier de la Chine : 360 milliards de yuans RMB pour l’Afrique

Le 5 septembre 2024, le Président chinois Xi Jinping a prononcé un discours devant des dirigeants africains à Pékin, annonçant un engagement financial de 360 milliards de yuans RMB dans les trois ans à venir, y compris 210 milliards de yuans RMB de ligne de crédit, 80 milliards de yuans RMB d’aides sous différentes formes et au moins 70 milliards de yuans RMB d’investissements d’entreprises chinoises en Afrique. Ce montant important constitue une initiative majeure dans le cadre de la coopération sino-africaine et offre des perspectives significatives pour le Maroc. Xi Jinping a précisé que cet investissement sera consacré à la construction et à la modernisation des infrastructures, y compris les routes, les ports et les zones économiques spéciales. Pour le Maroc, cela représente une opportunité cruciale de renforcer ses infrastructures essentielles, de moderniser ses réseaux de transport et de logistique, et d’attirer des investissements étrangers. L’amélioration des infrastructures facilitera les échanges commerciaux et soutiendra la croissance économique, positionnant le Maroc comme un hub logistique stratégique en Afrique du Nord.

La Coopération Technologique et Durable : Un Nouveau Chapitre de la Relation Sino-Marocaine

Dans son discours, Xi Jinping a également souligné la coopération technologique et durable comme des axes clés de la relation sino-marocaine. La Chine propose des partenariats dans des domaines avancés tels que l’intelligence artificielle, les technologies numériques et les énergies renouvelables. Pour le Maroc, ce partenariat pourrait transformer le secteur technologique du pays, en introduisant des innovations et en modernisant les infrastructures numériques. Xi Jinping a aussi mis en avant l’importance des projets verts, incluant des initiatives dans le secteur des énergies renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne. Cette orientation est parfaitement alignée avec les objectifs du Maroc de transition énergétique et de réduction des émissions de carbone. Les investissements dans des technologies propres et des pratiques écologiques renforceront la capacité du Maroc à atteindre ses objectifs environnementaux tout en soutenant une croissance économique durable.

Discussions avec Wang Yi : Implications pour le Développement Régional

Le 5 septembre, lors d’une conférence de presse conjointe, Wang Yi, Ministre des Affaires étrangères de Chine, a discuté avec S.E.Mme Yassine Fall, Ministre des Affaires étrangères du Sénégal, et S.E.M. Jean-Claude Gakosso, Ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, des engagements de la Chine envers le développement économique de l’Afrique.

En tant qu’analyste politique, je considère que ces engagements illustrent la stratégie de la Chine pour étendre son influence en Afrique par le biais d’investissements significatifs dans les infrastructures. Bien que les discussions n’aient pas spécifiquement abordé le cas du Maroc, les implications pour le pays sont importantes. Le Maroc, qui joue un rôle stratégique dans l’intégration économique régionale, pourrait tirer parti de ces investissements en améliorant ses capacités logistiques et sa connectivité régionale.

De plus, le focus mis par la Chine sur les énergies renouvelables et les pratiques écologiques est en phase avec les objectifs environnementaux du Maroc. Cette orientation ouvre des possibilités pour des collaborations futures dans le domaine du développement durable. En soutenant le développement économique africain, la Chine renforce également le rôle du Maroc en tant que hub économique régional, ce qui pourrait faciliter les échanges commerciaux et les investissements entre l’Afrique du Nord et ses voisins subsahariens. Cette dynamique devrait non seulement renforcer la position stratégique du Maroc sur le continent mais aussi accroître son importance économique dans les années à venir.

La Visite de la Délégation Marocaine en Chine : Vers un Renforcement des Coopérations et des Investissements

La récente visite de la délégation marocaine en Chine, dirigée par le Premier ministre Aziz Akhannouch, a été marquée par des rencontres importantes et des explorations de projets dans plusieurs régions clés. La délégation a notamment visité la province d’Anhui, où ils ont examiné des projets d’infrastructure tels que la construction de routes, de ponts et d’installations portuaires, susceptibles de servir de modèle pour la modernisation des infrastructures marocaines et de renforcer la connectivité régionale.

Parallèlement à cette visite en Anhui, la délégation a également exploré d’autres opportunités en Chine, notamment les avancées réalisées dans les projets d’investissement. Parmi les initiatives notables, on trouve la gigafactory de Kenitra, un projet stratégique pour le développement industriel du Maroc, dont les travaux avancent comme prévu. Ce projet est crucial pour attirer des investissements étrangers et moderniser le secteur industriel marocain.

Un autre point marquant de cette visite a été l’engagement du géant du textile chinois Sunrise à investir 41 milliards de dirhams au Maroc. Cet investissement massif dans le secteur textile démontre l’intérêt croissant des investisseurs chinois pour le marché marocain et souligne les opportunités offertes par une coopération accrue.

La visite a également conduit à la signature de nouveaux accords de coopération, visant à renforcer les partenariats dans des secteurs clés tels que l’agro-industrie et les technologies avancées. Ces accords devraient non seulement soutenir la croissance économique du Maroc, mais aussi améliorer sa position en tant que hub logistique régional, consolidant ainsi les relations bilatérales et ouvrant la voie à des collaborations futures prometteuses.

L’Ambassadeur Li Changlin, le FOCAC et le Maroc : Renforcement des Relations Bilatérales et Soutien Multisectoriel

Depuis son arrivée au Maroc, l’Ambassadeur chinois Li Changlin a joué un rôle crucial dans le renforcement des relations sino-marocaines. Son mandat a été marqué par une série d’initiatives visant à promouvoir les échanges économiques, culturels, et technologiques entre les deux nations.

Dans le domaine de l’éducation, Li Changlin a soutenu le développement de partenariats entre les universités chinoises et marocaines, facilitant ainsi les échanges académiques et les projets de recherche collaborative. En matière culturelle, l’Ambassade de Chine au Maroc a organisé divers événements pour promouvoir la compréhension mutuelle entre les deux nations, tels que des festivals et des expositions. Ces initiatives ont permis aux Marocains de découvrir la culture chinoise et ont offert aux Chinois l’opportunité d’apprécier les traditions marocaines, renforçant ainsi les liens culturels entre les deux peuples.

En ce qui concerne les infrastructures, l’ambassadeur a facilité des investissements chinois importants au Maroc, notamment pour la modernisation du port de Tanger Med et le développement d’infrastructures dans les zones rurales, visant à améliorer la connectivité et soutenir le développement économique régional.

Enfin, il a encouragé les investissements économiques étrangers en organisant des forums d’affaires et en soutenant la création de zones économiques spéciales. Ces initiatives ont non seulement attiré des investissements mais ont aussi stimulé la croissance économique et le développement industriel du Maroc.

*Dr. Hanane Thamik est doctorante à l’Université de Wuhan, à la fois membre politique du Rassemblement national des indépendants, membre de l’Association d’échanges d’amitié Maroc-Chine, et auteur de CGTN. Elle a été sélectionnée par les Nations Unies comme l’une des 100 personnes d’origine africaine les plus influentes au monde en 2023, et elle a prononcé des discours lors des 53e, 54e et 55e sessions du Conseil des droits de l’homme et a participé à l’Examen périodique universel 2024 concernant la Chine aux Nations Unies à Genève.