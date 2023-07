L’opérateur tétouanais MLS se lance dans la fabrication de dispositifs médicaux

Le secteur des dispositifs médicaux accueillera bientôt un nouvel industriel.

Dans ce secteur où le Maroc importe plus de 90% de ses besoins allant des scanners aux fils chirurgicaux, l’opérateur régional Medical Laboratoire Service basé à Tétouan, se lance dans la fabrication de dispositifs utilisés dans la chirurgie et l’ophtalmologie. Déjà acquis en 2021, le terrain qui devra abriter la nouvelle unité industrielle se situe à Tétouan Park, une zone industrielle située à 40 km du port Tanger Med et 10 km de la colombe du nord du royaume.