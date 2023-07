Aquafina élu produit de l’année 2023 !

Quatre ans à peine après son lancement, Aquafina vient d’être distinguée du label « Elu produit de l’année » en 2023. Une reconnaissance des efforts déployés par la marque. Détails.

C’est une grande consécration pour la marque Aquafina. Avec plus de 10% de part de marché, la marque faisant partie du portefeuille PepsiCo et produite par Varun Beverages Morocco a réussi à gagner le label « Elu produit de l’année » en 2023, un titre qui conforte sa position sur le marché qui, en peu de temps, a pu faire partie des boissons les plus adoptées par les Marocains et ce, principalement grâce à sa formule équilibrée puisqu’il s’agit de l’eau la plus faible en sodium.