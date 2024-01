Maroc. Le chinois Changan Automobile prépare son offensive  

Changan Automobile vient fraîchement d’officialiser son arrivée dans le Royaume et compte amorcer ses activités commerciales à compter du deuxième trimestre prochain. Une offensive stratégique menée conjointement avec Bugshan Automotive Group, l’un des leaders en matière de distribution automobile dans le Royaume, et pour laquelle les deux partenaires nourrissent de solides ambitions de développement.

Pour tisser sa toile au Maroc, la marque chinoise s’appuie donc sur Bugshan Automotive Group, un partenaire de poids qui dispose déjà d’un portefeuille bien fourni de marques automobiles, au rang desquelsHyundai, Aston Martin, Tata Motors et Dongfeng. «Introduire Changan au Maroc est un honneur. Cette collaboration est la preuve tangible de notre engagement à enrichir le marché marocain avec des marques de renommée mondiale, répondant aux besoins diversifiés de mobilité de nos concitoyens. Notre ambition est de proposer des produits et un service d’excellence, ainsi qu’une présence importante au niveau du Royaume», a déclaré Oussama Berrada, Directeur général de Bugshan Automotive Group au Maroc.

Justement pour asseoir son développement, Changan misera sur une gamme étendue de véhicules, allant des électriques aux hybrides rechargeables, en passant par des modèles essence. Selon Saad Menioui, Directeur général de la marque Changan au Maroc, quatre modèles (citadines et SUV) devraient être lancé dans le courant du deuxième trimestre avec des tarifs annoncé comme étant compétitifs par rapport à la concurrence, notamment chinoise. L’offre de véhicules devrait s’étoffer par la suite. Aussi, la marque automobile chinoise, qui a élu domicile à Ain Sebaa à Casablanca, ne manque pas d’ambition puisqu’elle prévoit à court terme d’ouvrir une dizaine de points de vente dans le Royaume, notamment à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et Agadir.

À l’échelon mondial, Changan Automobile fait partie des quatre principaux groupes automobiles en Chine et demeure une des marques automobiles chinoises les plus vendues sur le marché domestique. Il faut dire que cet opérateur automobile chinois s’appuie sur son histoire industrielle qui s’étend sur 160 ans. Avec 35 ans d’expérience dans la construction et la vente de véhicules particuliers, il se positionne actuellement comme faisant partie des acteurs majeurs dans l’industrie automobile. En termes de chiffres, les ventes mondiales de Changan en 2023 se sont établies à plus de 1,5 million de véhicules écoulés.

Faut-il souligner que la marque s’est avérée l’une des plus vendues sur le globe à fin septembre 2023 dans le segment des véhicules particuliers. De même qu’elle a été élue «marque chinoise la plus fiable» par JD Power durant deux années consécutives et que cette même marque annonce disposer du plus grand nombre de centres R&D (recherche et développement). Changan Automobile qui ne manque pas d’ambitions puisque la marque vise une place dans le top 10 mondial des constructeurs d’ici 2030.