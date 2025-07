Maroc Telecom relance son Festival des Plages pour une 21ᵉ édition festive et inclusive

Du 15 juillet au 21 août 2025, les plages marocaines accueilleront la 21ᵉ édition du Festival des Plages Maroc Telecom. Lancé en 2002, cet événement estival s’est imposé comme l’un des rendez-vous culturels les plus suivis du pays, réunissant chaque été un large public autour de concerts gratuits.

Cette année, six villes ont été retenues : M’diq, Tanger, El Hoceima, Martil, Saïdia et Nador. Au total, 113 concerts sont programmés, avec un coup d’envoi officiel prévu à M’diq le 15 juillet. Plusieurs artistes marocains et arabes, aux styles variés, se produiront aux côtés de groupes folkloriques et de jeunes talents issus des régions hôtes. La programmation mêle hip-hop, rap, chanson marocaine contemporaine, musique chaâbi, fusion, raï, reggada ou encore sharqui.

Le festival se distingue également par sa volonté de valoriser les artistes locaux, contribuant à l’ancrage territorial de l’événement. Depuis ses débuts, il s’appuie sur une démarche de proximité, visant à démocratiser l’accès à la culture.

Sur le plan économique et social, le Festival des Plages agit comme un levier pour le tourisme local et l’activité commerciale. Il bénéficie d’infrastructures scéniques modernes, comparables aux standards internationaux, et participe à la dynamisation estivale des villes côtières.