Moroko nouvel entraineur de la Tanzanie après la suspension de l’Algérien Adel Aamrouch

Après le limogeage de l’entraîneur de l’équipe nationale de Tanzanie, l’Algérien Adel Aamrouch, la Fédération tanzanienne de football a désigné Hemed Suleiman Moroko en tant qu’entraîneur intérimaire des Taifa Stars (le surnom de l’équipe nationale locale) pour la Coupe d’Afrique des Nations.

La décision la fédération tanzanienne fait suite à la suspension d’Aamrouch par la Confédération africaine de football (CAF) en raison des fausses déclarations qu’il a faites à une chaîne algérienne. Agé de 53 ans, Moroko n’a pas une grande expérience en tant qu’entraîneur principal, sauf en tant qu’adjoint d’Aamrouch, contribuant à la qualification de la Tanzanie pour le tournoi actuel.

Aamrouch avait accusé la Fédération royale marocaine de football et la CAF de manipulations dans le choix des arbitres et le contrôle des horaires de matchs. En réponse, la CAF et la Fédération tanzanienne de football ont suspendu Aamrouch et lui ont infligé une amende de 10 000 dollars.

Moroko aura la lourde tâche de guider son équipe lors des prochains matchs de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations. La Tanzanie occupe la dernière place avec 0 point suite à sa défaite contre le Maroc (3-0) lors de la première journée du groupe F, et le match nul entrev la Zambie et la République démocratique d Congo.

Les Taifa Stars seront face à une rude épreuve. Ils devront affronter ces deux grandes sélections africaines, la Zambie le dimanche 21 janvier, puis la République démocratique du Congo le mercredi 24 du même mois.