Plafonnement des paiements en espèces dans l’UE. Ce que les voyageurs marocains doivent savoir

L’UE met fin aux paiements en espèces sans limite : Les voyageurs et businessmen marocains devront s’adapter ou renoncer à leurs grosses liasses.

L’UE met le holà aux paiements en espèces sans limite. La récente décision de limiter les paiements en espèces à 10.000 euros (environ 108.900 dirhams) au sein de l’Union européenne a des implications pour les voyageurs marocains en direction de l’Europe, ainsi que pour les hommes d’affaires marocains. Cette mesure, qui découle d’une législation visant à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, vise à harmoniser les réglementations existantes dans les 27 pays membres de l’UE. Rappelons que selon l’instruction générale des opérations de change (IGOC) 2024, qui vient d’entrer en vigueur le 2 janvier 2024, la dotation minimale pour les voyages d’affaires a été augmentée de 60.000 à 100.000 DH. En ce qui concerne la dotation pour les voyages, elle reste fixée à 100.000 DH par an et englobe tous les types de voyages personnels, tels que les voyages touristiques, religieux ou liés à la santé. Cette dotation peut être augmentée d’un supplément équivalent à 30% de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 200.000 dirhams. Par conséquent, la dotation pour les voyages ne peut en aucun cas dépasser 300.000 dirhams par an.

Auparavant, certains pays européens tels que l’Autriche et l’Allemagne autorisaient des paiements en espèces sans limite. Cependant, cette nouvelle réglementation met un terme à cette pratique, ce qui signifie que les paiements en liquide au sein de l’UE seront désormais plafonnés à la contre valeur d’environ 108.900 dirhams en euro, ce qui est une somme relativement considérable. Il convient de noter que certains pays, comme la France, avaient déjà mis en place des règles plus strictes que celles imposées par l’UE.

Limiter les transactions douteuses

Cette mesure vise principalement à détecter et à limiter les transactions douteuses et à renforcer la traçabilité des paiements. Elle s’inscrit également dans une volonté de lutter contre le financement du terrorisme, en rendant plus difficile la circulation d’importantes sommes d’argent liquide.

En plus des paiements en espèces, la nouvelle législation européenne s’étend également au secteur des crypto-actifs, afin d’assurer une traçabilité accrue dans ce domaine en constante évolution. De plus, le commerce de produits de luxe tels que les métaux précieux, les bijoux, les montres, ainsi que les voitures haut de gamme, les jets privés et les yachts sera également soumis à ces nouvelles règles.

Ces changements auront un impact sur les voyageurs marocains se rendant en Europe, car ils devront désormais tenir compte de cette limitation lorsqu’ils effectueront des paiements en espèces. Il sera essentiel de prévoir des alternatives, telles que les paiements électroniques ou les cartes de crédit, pour faciliter les transactions financières.

Pour les chefs d’entreprise, les dirigeants et les hommes d’affaires marocains, il sera important de comprendre ces nouvelles règles et de les intégrer dans leurs pratiques commerciales. Les transactions financières devront être soigneusement planifiées et organisées afin de respecter les limites imposées par l’UE.