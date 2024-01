Rétro. La Volkswagen Golf passe le cap de la cinquantaine

Modèle emblématique, la Golf peut se prévaloir d’une destinée commerciale hors du commun avec plus de 37 millions d’exemplaires vendus en huit générations. Ce qui en fait un véhicule parmi les plus populaires de la planète et la Volkswagen la plus vendue de tous les temps.

C’est en 1974 que la marque de Wolfsburg dévoile le tout premier modèle, qui a pour lourde tâche de succéder à la légendaire Coccinelle. Design crayonné par Giorgetto Giugiaro, transmission aux roues avant, large hayon, dossier rabattable de la banquette arrière… le changement est radical par rapport à son illustre aînée. La Golf devient rapidement un succès, le premier million d’exemplaires vendus est d’ailleurs atteint dès 1976. Il faut dire que sa popularité réside dans sa qualité de fabrication, sa robustesse et sa polyvalence d’utilisation ont fortement contribué à son succès.

Au fil des décennies, le portefeuille s’est enrichi de nouvelles versions : Golf GTI, Golf Cabriolet ou Golf Break (Variant), et bien d’autres déclinaisons encore. Les huit différentes Golf ont fait de cette voiture un modèle apprécié par des générations de conducteurs, y compris au Maroc où la plupart des modèles, et notamment la Golf IV (dite Zebra), connaissent toujours un grand succès et bénéficient d’une belle cote à la revente en matière d’occasion. Pour fêter le 50e anniversaire du modèle en 2024, Volkswagen dévoilera sous peu une nouvelle évolution de la huitième génération de la Golf.