Calcul de l’IR. Les règles du jeu pour vos revenus de 2023 perçus en monnaies étrangères

La DGI vient de publier les taux de change moyens pour la conversion des revenus en devises étrangères au Maroc en 2023. Ces taux de change ont des répercussions sur l’impôt sur le revenu d’un certain nombre de résidents et nécessitent une gestion prudente pour éviter les erreurs dans les calculs fiscaux.

Dans un communiqué de la Direction générale des impôts (DGI) daté du 17 janvier 2024 et signé par Younes Idrissi Kaitouni, directeur général de la DGI, les taux de change moyens à retenir pour la conversion des revenus perçus en monnaies étrangères au cours de l’année 2023 ont été annoncés. Ces taux de change sont les suivants : 1 Euro pour 10,955 dirhams, 1 Dollar américain pour 10,110 dirhams, 1 Livre sterling (anglaise) pour 12,601 dirhams, et 1 Franc suisse pour 11,278 dirhams.

Au cours de l’année 2022, les taux de change moyens communiqués par la DGI étaient de 10,714 DH pour 1 euro, 10,219 DH pour 1 dollar américain et 12,541 DH pour 1 livre sterling. Comparés aux taux de l’année précédente, on observe une légère appréciation de l’euro par rapport au dirham, une augmentation du dollar américain et une légère dépréciation de la livre sterling. Cependant, il est important de noter que les taux de change varient constamment en fonction des fluctuations des marchés internationaux. Ainsi, les taux de change moyens communiqués par la DGI ne sont que des références et peuvent différer des taux de change réels au moment de la conversion des revenus.

Ces taux de change fixés par la DGI peuvent avoir un impact significatif sur les particuliers résidents du Maroc qui perçoivent des revenus en devises étrangères. En effet, ces taux de change influencent le montant de l’impôt sur le revenu dû sur ces revenus. Si le taux de change utilisé pour convertir les revenus en monnaie locale est plus favorable que le taux réel de change, cela peut entraîner une réduction de l’impôt dû. À l’inverse, si le taux de change utilisé est moins favorable, cela peut entraîner une augmentation de l’impôt dû. Par conséquent, il est essentiel pour les résidents concernés d’utiliser les taux de change moyens fixés par la DGI pour calculer correctement leur impôt sur le revenu.

Comment se prémunir des incohérences comptables liées aux taux de change

Les personnes physiques résidentes qui détiennent des revenus en devises étrangères et qui doivent les convertir en dirhams marocains sont exposées aux risques de fluctuation des taux de change. Les incohérences comptables liées à l’utilisation de ces taux de change peuvent entraîner des erreurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu dû sur ces revenus.

Pour gérer ces risques, il est recommandé de surveiller attentivement les fluctuations des taux de change et de les utiliser pour calculer l’impôt sur le revenu de manière précise. De plus, il est conseillé de conserver des documents justificatifs des taux de change utilisés lors de la conversion des revenus en monnaie locale, afin de pouvoir les présenter en cas de contrôle fiscal.

Dispositions à prendre pour les opérations commerciales

En ce qui concerne les opérations commerciales en devises étrangères, les personnes physiques résidentes doivent tenir une comptabilité précise et documenter soigneusement les transactions effectuées. Cela inclut de consigner les taux de change utilisés pour convertir les devises étrangères en dirhams. Une comptabilité précise facilitera la déclaration fiscale et réduira les risques d’erreurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu dû. Il est donc recommandé de se familiariser avec les règles et les normes fiscales applicables aux opérations commerciales en devises étrangères afin de se conformer aux exigences fiscales et de réduire les risques de contestation.