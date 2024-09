Audi Maroc enrichit son offre avec trois nouveautés

Audi Maroc (Groupe Centrale Automobile Chérifienne) a récemment levé le voile sur trois modèles phares. Parmi ces nouveautés, la citadine A1 ainsi que les SUV haut de gamme Q7 et Q8 bénéficient de révisions notables, assorties d’une belle brochette d’équipements de confort et de sécurité, ainsi que de motorisations performantes.

Le design de la nouvelle A1 lui permet d’être immédiatement reconnue comme une véritable Audi, notamment grâce à sa calandre « Singleframe », qui lui confère un look agressif et dynamique, accompagnée de phares à LED élégamment dessinés. À bord, l’habitacle bénéficie d’une conception intérieure soignée et moderne. L’accent est mis sur la connectivité et l’expérience utilisateur, avec un écran central de 10,25 pouces et des technologies telles qu’« Apple CarPlay» et «Android Auto », intégrées d’office. Le «Virtual Cockpit» offre une interface numérique fluide et intuitive pour le conducteur. Sous le capot, on retrouve un moteur essence 1,0 litre TFSI développant 116 chevaux. Deux versions sont disponibles : l’Urban, au prix de 356 000 DH, ou la finition S Line, tarifée à 393 000 DH.

De l’hybride au programme

Autre véhicule qui vient désormais agrémenter les showrooms d’Audi Maroc, le Q7 TFSI e quattro, dont le design a été revisité. Il est équipé de phares «HD Matrix LED» intégrant un faisceau laser supplémentaire, accompagnés de feux diurnes numériques avec des signatures lumineuses personnalisables. À l’arrière, les feux OLED numériques, disponibles en quatre variantes de design, complètent cette dotation lumineuse.

Sous le capot, le Q7 se présente en version hybride rechargeable, avec un moteur V6 de 3,0 litres développant 340 chevaux, couplé à un moteur électrique. Ensemble, ils délivrent une puissance combinée de 394 chevaux et un couple plutôt impressionnant de 600 Nm. Ce système est associé à une nouvelle batterie lithium plus performante, offrant une autonomie en mode tout électrique pouvant atteindre 89 kilomètres en milieu urbain. La recharge s’effectue à une puissance maximale de 7,4 kW, permettant de recharger complètement la batterie en environ trois heures et demie. Le Q7 TFSI e quattro est proposé à un prix de 1 200 000 DH.

Autre nouveauté, le Q8 arbore des formes dynamiques avec des porte-à-faux courts et un empattement long, renforçant son allure. Esthétiquement, il bénéficie de nouvelles jupes avant et arrière qui soulignent son caractère affirmé, tandis que ses phares et feux arrière numériques offrent des options de personnalisation.

La technologie laser améliore la visibilité à l’avant, tandis que les feux «OLED» digitaux apportent une signature visuelle unique à l’arrière. Le Q8 est proposé en version hybride rechargeable, équipé d’un moteur V6 de 3,0 litres de 340 chevaux et d’un moteur électrique de 130 kW, délivrant un couple combiné de 600 Nm et une autonomie électrique allant jusqu’à 89 km en ville. Tarif de l’engin : 1 280 000 DH.