Rabat. ONEE : La réutilisation des eaux usées épurées entre défis et innovation￼

Dans l’objectif d’une meilleure gestion de cette ressource vitale, des recommandations ont été formulées à l’issue de la présentation d’expériences réussies dans ce domaine, en Espagne, au Maroc et en Tunisie. Les discussions ont notamment abordé l’exemple de Barcelone, qui s’est orientée vers le dessalement de l’eau de mer, et la Tunisie, disposant de 125 stations d’épuration produisant un volume annuel de 291 millions de mètres cubes d’eaux épurées.

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et l’Institut méditerranéen de l’eau (IME) ont planché sur la question de la réutilisation des eaux usées épurées lors d’un atelier tenu jeudi avec la présentation d’expériences de pays voisins.

Lire aussi | Le canadien Kharrouba Mining lance une nouvelle unité au Maroc

Cependant, des défis persistent. La Tunisie fait face à la contrainte d’une instabilité de la qualité des eaux traitées dans certaines stations d’épuration en raison de l’ancienneté des infrastructures et du rejet des eaux industrielles brutes dans les réseaux d’assainissement. Pour remédier à ces problèmes, la Tunisie met en œuvre plusieurs programmes d’assainissement, tels que l’extension et la réhabilitation des stations de pompage et d’épuration, le projet Deplomed visant à dépolluer la Méditerranée, ainsi que des initiatives pour améliorer l’environnement des petites communes et assainir les zones rurales.

Le Maroc montre également son engagement dans le domaine de l’eau, avec la création de structures telles que le Conseil supérieur de l’eau et du climat, l’adoption de lois sur l’eau et la mise en œuvre du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation. Dans ce sens, le groupe OCP vise à répondre à 100% de ses besoins en eau d’ici 2024 en développant de nouvelles capacités de production et de transport d’eaux non conventionnelles, tout en prenant en compte la rationalisation de l’utilisation de l’eau, la mobilisation des ressources non conventionnelles, l’innovation et la recherche et développement.

Lire aussi | Association internationale de la mutualité. Fouad Bajilali passe le relais à Abdelaziz Alaoui à la vice-présidence de l’Afrique-Moyen-Orient

L’ONEE dispose d’installations telles qu’un laboratoire central d’analyse d’eau potable et d’eau usée, ainsi que de nombreux laboratoires décentralisés. Avec plus de 325 agents et plus de 8 600 points de contrôle, l’ONEE s’assure de la sécurité sanitaire, de l’approvisionnement en eau potable et de l’hygiène publique.