SMIG et SMAG : augmentation des salaires minimum à compter de ce samedi 2 septembre

Les salaire minimums seront augmentés à partir de ce samedi 2 septembre 2023. Cette décision vient en application de l’accord signé le 30 avril 2022 relatif au dialogue social entre le gouvernement et les centrales syndicales les plus représentatives.

L’accord en question prévoit d’augmenter le SMIG et le SMAG de 5% à partir du 1er septembre 2022 et de 5% à partir du 1er septembre 2023. Ainsi, le SMIG (Salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales). Il sera de 16,29 DH, soit 3.111,39 DH brut par mois à compter 1er septembre 2023 (au lieu de 15,55 DH de l’heure et 2.970,05 DH par mois actuellement.