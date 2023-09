Maroc. Le temps ce samedi 2 septembre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 2 septembre 2023 :



– Temps pluvieux et orageux sur l’Oriental, le Moyen Atlas, l’est du Rif, de la rive méditerranéenne et du Saiss.



– Faibles pluies éparses sur le Haut Atlas et les plaines nord et centre.



– Rafales de vent assez fortes sur le Souss, l’Anti-Atlas et le Sud avec chasse-poussières.



– Températures minimales de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas, le Rif et les Plateaux de Phosphates et d’Oulmès, de 25/29°C sur les extrêmes sud et sud-est et de 15/23°C sur le reste du pays.



– Températures journalières en légère baisse.



– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie nationale pour cette journée :