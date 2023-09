Roshn Saoudi League : Hamdallah retrouve sa place de leader du classement des buteurs, avec Ronado [Vidéo]

Lire aussi | Roshn. Hamedallah fait mieux que les superstars du championnat saoudien [Vidéo]

La rencontre a basculé en faveur des visiteurs qui ont réussi une remontada grâce à un hat-trick du Serbe Mitrovich et un quatrième but d’Al Doussary. De l’autre côté, Abderrazzak Hamdallah a joué un rôle clé en fournissant une passe décisive à Romarinho (16e minute) et à Karim Benzema (38e minute), avant de marquer lui-même un superbe but (45+8e minute). Cette performance exceptionnelle a ajouté du piment à ce Classico saoudien, qui a rappelé les grands duels de la Liga entre le Real de Ronaldo et le Barça de Messi.

Le but marqué par Hamdallah lors de ce match l’a replacé en tête du classement des buteurs, à égalité avec Ronaldo, qui a marqué deux penalties lors de cette journée face à l’équipe modeste d’Al Shabab, dernière au classement du championnat saoudien avec 2 points. Ils devancent ainsi d’autres grands noms comme Salem Al Doussary, Alexandr Mitrovic, Malcom di Oliveira, Sadio Mané, tous avec quatre buts. Karim Benzema a également doublé son compteur avec un autre but lors de ce match.

Ce doublé contre Al-Riyadh est le 20e de Hamdallah en championnat saoudien depuis son arrivée lors de la saison 2018/2019. Il a déjà été sacré meilleur buteur lors des saisons précédentes avec des totaux impressionnants de 21 buts, 34 buts et 29 buts respectivement. Hamdallah continue d’impressionner sur les terrains saoudiens et se maintient au sommet de la liste des buteurs.