Réforme de l’AMO pour les travailleurs non-salariés et indépendants : les nouvelles dispositions

Régulariser les cotisations et couper court avec les abus, sont là les objectifs des mesures prises par le Conseil de gouvernement lors de sa séance hebdomdaire.

La modification du cadre juridique de l’AMO a été le principal objet du Conseil de gouvernement lors de sa réunion hebdomadaire, présidée par le chef de l’Exécutif, Aziz Akhannouch. En effet, le projet de loi n° 46.23, qui modifie et complète la loi organique n° 98-15 du 23 juin 2017 sur l’AMO pour les travailleurs non-salariés, les travailleurs indépendants et les personnes exerçant une activité libérale, a été présenté par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb. Ce projet vise à harmoniser les dispositions de l’AMO avec la loi n° 65.00 telle que modifiée par la loi n° 27.22, notamment en ce qui concerne la suppression de l’article 3 de cette loi.