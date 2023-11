Tourisme : la solution viendrait de Dubaï

Les acteurs du secteur du tourisme devraient tirer des leçons des succès internationaux. Un modèle de référence, particulièrement éloquent, se dégage de l’expérience prééminente de Dubaï en matière touristique, une destination par excellence, souligne L’Économiste dans son édition du mercredi 29 novembre.

Il est manifeste que les efforts ponctuels de relooking de l’offre touristique marocaine ne parviennent pas à la hisser au rang de destination attrayante. Le quotidien économique préconise avant tout de laisser de côté les querelles internes qui agitent actuellement une part importante de la profession. Il rappelle la course contre la montre à laquelle ils sont désormais engagés en vue d’événements d’envergure mondiale, notamment la date cruciale de la Coupe du Monde de football prévue en 2030, mais également celle de la Coupe d’Afrique des Nations (2025) et de la Coupe du Monde des Clubs (2029), qui, bien que de moindre envergure, nécessitent de nombreux préalables exigeant concentration, moyens et l’effort de tous.

Le journal signale qu’en dépit des efforts considérables déployés, du lancement de nombreuses mesures et du déblocage de budgets substantiels pour embellir et élargir les infrastructures sportives, hôtelières et routières, les investisseurs ne se sont pas encore clairement prononcés, « alors qu’ils sont la force motrice de cette movida ». La solution, selon le journal, réside dans l’exemple des professionnels de Dubaï, un modèle incontestable et sans faille dans le domaine. Le Modèle impeccable de Dubaï devrait inspirer les professionnels marocains. Pour ceux de Dubaï, le secret est assez simple : s’adapter aux besoins des investisseurs étrangers et répondre à leurs règles lorsqu’ils décident de s’installer dans un pays.