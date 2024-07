Véhicules électriques : Hyundai Maroc lance la Ioniq 6

Hyundai Maroc a effectué récemment le lancement de son tout nouveau modèle 100 % électrique, la Ioniq 6, une berline qui entend redéfinir les standards de la mobilité.

C’est ce qui s’appelle faire coup double ! C’est à l’occasion du «Ioniq Golf Cup» qui s’est déroulé récemment au Prestigia Golf Resort et qui a rassemblé plus de 130 golfeurs que Hyundai Maroc a levé le voile sur la toute dernière Ioniq 6. Une berline 100% électrique qui permet à l’importateur de la marque d’accentuer sa stratégie de développement s’agissant des véhicules à mobilité propre dans le Royaume. Dans le cas de la Ioniq 6, elle se prévaut d’une autonomie de belle facture de l’ordre de 614 km (cycle WLTP), due en grande partie à la plateforme modulaire internationale (E-GMP) de Hyundai, spécialement dédiée aux véhicules électriques et à sa très faible résistance aérodynamique. Il faut dire, que cette même plateforme offre des performances électriques optimales et une capacité de recharge ultrarapide en 800 V qui lui permet de gagner jusqu’à 351 kilomètres d’autonomie en seulement 15 minutes, ou de passer d’un niveau de charge de 10 à 80 % en 18 minutes environ.

Sans compter qu’elle se prête également à une recharge en 400 V. Par ailleurs, la Ioniq 6 est équipée d’un chargeur embarqué de haute puissance qui peut supporter 11 kWh pour une recharge en courant alternatif et jusqu’à 232 kWh pour une recharge ultrarapide en courant continu. D’ailleurs, les clients pourront choisir entre plusieurs configurations de moteurs électriques, l’une avec une transmission aux roues arrière et l’autre avec une transmission intégrale.

Quid du design ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que le style fuselé de l’engin ne passe vraiment pas inaperçu. Mais c’est surtout le fait qu’il obtient une très bonne valeur de Cx de 0,21 ; de quoi influer très favorablement sur la consommation électrique. L’habitacle joue lui aussi la carte de l’originalité. Les grands gabarits ne manqueront pas d’espace dans cette berline longue de 4,85 m et haute de 1,49 m, notamment aux places arrière avec un espace au niveau des genoux particulièrement généreux. Côté volume de chargement avec un coffre affichant seulement 401 l de capacité. À noter, que de nombreux matériaux «éco-responsables» ont été utilisés, pour concevoir la cellule habitable, parmi lesquels du cuir durable (sièges), du tissu en PET recyclé (sièges), des habillages en TPO bio-sourcé (planche de bord), du tissu en PET «bio-sourcé» (garnissage de pavillon), de la peinture bio dérivée d’huiles végétales (portes) et des tapis de sol en filets de pêche recyclés… Tout un programme en somme !

Il va sans dire que les systèmes d’aide à la conduite, en matière d’équipements de sécurité, ne manquent pas. On retrouve, entre autres, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent (SCC), le système de freinage d’urgence autonome (FCA), le système de feux de route intelligents (HBA), l’affichage caméra des angles morts (BVM), le système de commande de stationnement distance… Et sur un plan strictement pratique, la Ioniq 6 est dotée de la fonction V2L (vehicle-to-load) qui permet aux clients d’alimenter tout type d’appareils électriques. Pas mal ! Côté grille tarifaire, comptez 599 000 DH pour repartir au volant de la nouvelle Ioniq 6 100 % électrique avec, en prime, le pack Premium E-mobility offert, incluant une wallbox, un entretien, une recharge gratuite et un service client dédié.