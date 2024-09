Volvo Greendays : une édition inaugurale dédiée à la mobilité de demain

La première édition des Greendays de Volvo Trucks Maroc s’est tenue récemment à l’Institut de Formation des Métiers du Transport et de la Logistique (IFTL) à Nouaceur, sous le thème «le transport du futur : The Green Revolution». Un événement dédié aux échanges sur les enjeux écologiques, qui a réuni plusieurs acteurs majeurs de l’écosystème «green».

L’objectif principal de cet événement était d’accompagner la transformation vers une mobilité durable, s’inscrivant dans la stratégie de transition énergétique promue par le Royaume. Volvo Maroc s’est également alignée sur les ambitions du Groupe suédois Volvo Trucks. Ce dernier, qui vise la neutralité carbone d’ici 2040, mise sur l’innovation technologique et le développement durable, en proposant à sa clientèle une gamme de véhicules à mobilité propre. Au Maroc, cette transition s’accompagne d’un engagement clair envers les solutions de mobilité durable. Volvo Maroc souligne qu’elle ne se contente pas de proposer des véhicules électriques et hybrides, mais s’attache également à mettre en place des infrastructures adaptées, comme des bornes de recharge, notamment dans ses showrooms à travers le pays.

«Aujourd’hui, nous voulons laisser une empreinte marquante pour les générations futures : nous déclarons fièrement notre engagement en faveur d’un air plus pur, de villes plus calmes et d’un monde plus sûr pour nos enfants», a déclaré Goran Travancic. Le Directeur général de Volvo Maroc a ajouté : «nous avons déployé des partenariats stratégiques solides avec des acteurs locaux, afin de contribuer au développement de la stratégie de marque. Ces partenariats renforcent un écosystème engagé, capable de s’adapter aux contraintes locales, et permettent de travailler en confiance dans un environnement en mutation».

Outre l’IFTL, Volvo Maroc collabore avec Solar Power, un acteur 100 % marocain faisant partie de Green Tech Partners, opérateur intégré multi-énergies pour la transition énergétique et la décarbonation. Elle travaille également avec MSC-Pro, une association dédiée au développement et à la promotion de la Supply Chain au Maroc. «Nous avons voulu poser une première pierre à l’édifice en lançant cette première édition. Pour nous, il est important de montrer l’engagement de Volvo Trucks Maroc envers les différentes entités […]. Il faut une vraie synergie et une implication de tous les partenaires pour réussir une transformation énergétique de cette envergure», a ajouté M. Travancic.

L’IFTL, un pôle d’excellence pour le secteur

L’Institut de Formation aux Métiers du Transport et de la Logistique (IFTL) est un établissement public à gestion déléguée, créé par des professionnels du secteur pour former des personnes qualifiées répondant aux besoins de la logistique et du transport. Équipé d’installations technologiques avancées, dont une piste de 3 000 mètres et des simulateurs de conduite, il propose des formations de haute qualité, certifiantes et diplômantes, ainsi que des services aux entreprises, comme l’accompagnement à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). L’IFTL, qui s’étend sur 11 700 m², dispose de 25 salles de formation, d’un entrepôt-école, et d’un espace dédié à la maintenance des poids lourds.