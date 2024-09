AXA Services Maroc étend ses activités à Kénitra

AXA Services Maroc (ASM) a récemment inauguré une nouvelle plateforme à Kénitra, précisant qu’il s’agit d’une étape importante dans le développement de ses activités au Maroc.



Selon ASM, le choix de la ville de Kénitra pour cette expansion repose sur plusieurs facteurs, dont la qualité de l’enseignement supérieur local, le marché de l’emploi attractif et l’environnement concurrentiel favorable. «Ce projet incarne notre engagement à intégrer les talents locaux, à encourager l’innovation dans les services IT, et à renforcer notre responsabilité sociale, avec un accent particulier sur l’inclusion et la transition écologique. Nous sommes déterminés à jouer un rôle actif dans le développement durable du Maroc», a déclaré Thierry Goument, Directeur général d’AXA Services Maroc.

«Cette initiative contribuera à un développement socioéconomique durable dans la région, ouvrant de nouvelles opportunités de croissance et, surtout, favorisant la création d’emplois. Pour y parvenir, il est essentiel de valoriser le potentiel des jeunes talents marocains en leur offrant des opportunités de formation et d’accès aux technologies nécessaires pour être compétitifs à l’échelle internationale», a souligné, pour sa part, Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Une stratégie bien ficelée

Il faut dire que le lancement de cette plateforme s’aligne sur de multiples objectifs fixés par ASM, incluant l’enrichissement de son vivier de compétences à travers le recrutement de talents locaux et l’amélioration de la qualité de vie des collaborateurs de la ville, notamment en réduisant leur temps de trajet. Justement, ASM entend offrir des opportunités de carrière et envisage de recruter plus de 1 400 collaborateurs sur la période 2024-2026, au niveau de ses différents sites, illustrant ainsi son engagement envers le développement durable et l’excellence opérationnelle.

Selon M. Goument, ce lancement soutient également les engagements écologiques d’ASM, notamment en contribuant à la réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise. À noter que cette inauguration a été précédée par l’ouverture d’une agence de recrutement et d’un centre de formation visant à optimiser le processus de recrutement et de formation pour les futurs collaborateurs.