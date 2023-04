Baisse non unifiée du prix du gasoil

Ce samedi 1er avril, le prix du diesel a de nouveau baissé de 64 à 68 centimes le litre, passant à 11,97 dh le litre, tandis que le prix de l’essence n’a subi aucun changement, il est maintenu à 14,29 dh/l et 14,39 dh/l, d’après les distributeurs de carburants qui ont annoncé la nouvelle. Le prix du gasoil aura donc baissé d’environ 4 dh depuis mi-2022.

Le diesel se vend ainsi à des prix variant entre 11,97 dh le litre (Afriquia et Shell), 11,98 dirhams (Winxo) et 12,01 dh (Ola Energy). Cette variation de prix entre les différents sociétés de distribution de carburants dénote un désordre au niveau de la règlementation du secteur. Rappelons que les prix avaient atteint, à la mi-juin 2022, des niveaux records de 15.63 dh le litre pour le gasoil et de 17.78 dh pour l’essence.